Julián Calero sólo mantiene a dos futbolistas sin debutar

Las primeras semanas de la competición liguera suelen ser de notable exigencia. Es el momento en que las piernas pesan más y los futbolistas no ... están plenamente habituados al ritmo de competición. Hay entrenadores que desde un inicio tienen claro su once fijo y en base a ello van haciendo ligeras modificaciones. Por contra, otros dan más profundidad a su plantilla y extienden las rotaciones entre los distintos jugadores. Entre los segundos se encuentra Julián Calero.

El técnico del Levante UD, en mayor o menor medida, está dando confianza a sus pupilos y durante las primeras cuatro jornadas desde que se diera el pistoletazo inicial a la liga, ha hecho debutar a prácticamente la totalidad del equipo. Apenas dos son los nombres que se mantienen inéditos y estos son por distintos motivos. Ellos son Alan Matturro y Unai Vencedor.

Precisamente, ambos citados fueron dos de la docena de nuevos jugadores por los que apostó la dirección deportiva, con Héctor Rodas y José Gila a la cabeza. En el caso del central uruguayo su no participación hasta la fecha se debe a una lesión muscular. Matturro quedó lastimado en el primer compromiso de la pretemporada y lo que se presuponía inicialmente como un percance que no rebasara las tres semanas, se ha demorado hasta el punto de no estar todavía plenamente recuperado. En la jornada de este miércoles, el charrúa empezó a realizar parte del entrenamiento con el resto del grupo y apurará sus opciones de entrar en la citación del próximo partido en Girona (sábado, 14:00 horas).

El otro de estos protagonistas es Unai Vencedor. El mediocentro de perfil más ofensivo fue el último en sumarse a la disciplina levantinista en el último día del mercado. Procedente del Athletic Club, llega con ritmo de competición. Pese a ello, de cara a esa primera prueba frente al Betis en que ya estaba a disposición, Calero optó por otros nombres debido a la exigencia del compromiso y como consecuencia también de los problemas físicos que sufrieron Etta Eyong y Matías Moreno, de los que se ha descartado finalmente cualquier tipo de lesión. Por ello, en Montilivi el futbolista vasco tratará de empezar a sumar minutos ya sobre el verde en una cesión que quiere aprovechar al máximo.

Y es que es particularmente llamativo el caso del Levante. Porque en estas cuatro jornadas consumidas hay algunos protagonistas y casos que llaman la atención. En portería, los dos actores que defenderán los palos se han repartido la titularidad con dos partidos cada uno. Pablo Cuñat se inició con esa responsabilidad, pero nada más culminar la incorporación de Mathew Ryan fue el australiano en quien Calero depositó los galones. Además, pese a ya no estar en el club, Sergio Lozano gozó de algunos minutos en la jornada inicial ante el Deportivo Alavés, cumpliendo así el sueño de competir con el Levante en la máxima categoría, antes de que el 1 de septiembre se acordara la rescisión de su contrato para marchar a la liga de Polonia.