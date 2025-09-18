Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
Julián Calero da indicaciones a Mathew Ryan. EP

Julián Calero sólo mantiene a dos futbolistas sin debutar

Alan Matturro y Unai Vencedor, dos de los fichajes del verano, son los únicos jugadores de campo que esperan su turno para estrenarse con el Levante

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:19

Las primeras semanas de la competición liguera suelen ser de notable exigencia. Es el momento en que las piernas pesan más y los futbolistas no ... están plenamente habituados al ritmo de competición. Hay entrenadores que desde un inicio tienen claro su once fijo y en base a ello van haciendo ligeras modificaciones. Por contra, otros dan más profundidad a su plantilla y extienden las rotaciones entre los distintos jugadores. Entre los segundos se encuentra Julián Calero.

