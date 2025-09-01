Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Unai Vencedor, con el Athletic en un entrenamiento. El Correo

Unai Vencedor, refuerzo para el centro del campo del Levante

El conjunto granota consigue la cesión del pivote del Athletic Club

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:48

Unai Vencedor será el siguiente fichaje del Levante en este frenético último día antes del cierre del mercado. Con la confirmación de que Carlos Álvarez se queda en Orriols, y de que el delantero camerunés Etta Eyong llegará en propiedad desde el Villarreal por tres millones de euros, el conjunto granota no ha bajado la persiana todavía y está muy cerca de cerrar la cesión del centrocampista del Athletic Club.

Vencedor, que ha encadenado cesiones en el Eibar y el Racing de Santander en las últimas temporadas ante su poco protagonismo en el primer equipo del Athletic tras las irrupciones de Mikel Jauregizar y Beñat Prados, busca recuperar sensaciones en el Ciutat de València bajo las órdenes de Julián Calero.

El Levante reforzaría así su centro del campo, del que apunta a salir Sergio Lozano, que se quedaría sin sitio en la plantilla diseñada para pelear por la permanencia en Primera División. Por tanto, Oriol Rey, Kervin Arriaga y Unai Vencedor serían los pivotes, mientras que Pablo Martínez y Jon Ander Olasagasti actuarían como interiores o centrocampistas con más llegada.

