Unai Vencedor, refuerzo para el centro del campo del Levante
El conjunto granota consigue la cesión del pivote del Athletic Club
Valencia
Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:48
Unai Vencedor será el siguiente fichaje del Levante en este frenético último día antes del cierre del mercado. Con la confirmación de que Carlos Álvarez se queda en Orriols, y de que el delantero camerunés Etta Eyong llegará en propiedad desde el Villarreal por tres millones de euros, el conjunto granota no ha bajado la persiana todavía y está muy cerca de cerrar la cesión del centrocampista del Athletic Club.
Vencedor, que ha encadenado cesiones en el Eibar y el Racing de Santander en las últimas temporadas ante su poco protagonismo en el primer equipo del Athletic tras las irrupciones de Mikel Jauregizar y Beñat Prados, busca recuperar sensaciones en el Ciutat de València bajo las órdenes de Julián Calero.
El Levante reforzaría así su centro del campo, del que apunta a salir Sergio Lozano, que se quedaría sin sitio en la plantilla diseñada para pelear por la permanencia en Primera División. Por tanto, Oriol Rey, Kervin Arriaga y Unai Vencedor serían los pivotes, mientras que Pablo Martínez y Jon Ander Olasagasti actuarían como interiores o centrocampistas con más llegada.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.