Etta Eyong, cerca de llegar cedido al Levante

Marc Escribano Valencia Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:06 Comenta Compartir

El Levante va muy en serio en este cierre del mercado de fichajes a la hora de querer reforzar su ataque. Lo ha pedido expresamente Julián Calero, que necesita una pieza ofensiva más para que su equipo pueda pelear por la permanencia en Primera División. Y el elegido está claro desde principios del mes de agosto, aunque la negociación se ha ido extendiendo hasta este último día.

El nombre elegido no es otro que el de Karl Edouard Blaise Etta Eyong (Douala, Camerún, 14-10-2003), conocido futbolísticamente como Etta Eyong a secas. El joven delantero de 21 años del Villarreal está brillando en el inicio liguero tras tres jornadas, en las que ha sido titular en todas ellas, contando con la confianza de Marcelino García Toral ante las bajas ofensivas que tiene el submarino amarillo por lesión. Ha respondido con un gol y dos asistencias, que confirman su nivel estelar.

No obstante, la competencia en el ataque groguet es muy alta, y cuando se recuperen Ayoze Pérez y Gerard Moreno, además de cuando se haga oficial el fichaje del georgiano Georges Mikautadze, el camerunés se quedará relevado a un rol residual, motivo por el cual el Villarreal no ve con malos ojos sacarlo cedido. Y ahí ha aparecido el Levante, que es de los pocos clubes que acepta una cesión simple por una temporada, sin opción de compra, ya que otros equipos como el Betis o la Real Sociedad también se habían interesado, aunque demandaban incluir una opción para adquirirlo, algo a lo que el Villarreal se negaba.

Por tanto, en las últimas horas de mercado el Levante peleará por obtener la cesión de Etta Eyong, que complementaría la delantera granota, en la que aparecen nombres como Goduine Koyalipou, Iván Romero, José Luis Morales, Roger Brugué o Carlos Espí. Sin duda, sería un refuerzo de nivel que aumentaría las posibilidades del conjunto granota de pelear por la permanencia, además de la continuidad de Carlos Álvarez, que apunta a quedarse después de que el Benfica haya optado por fichar a otros jugadores.