El Levante rescinde el contrato de Alfonso Pastor El portero suplente del ascenso se marcha del club ya que no tenía sitio frente a Mathew Ryan y Pablo Campos

Marc Escribano Valencia Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:10

El Levante sigue moviendo piezas en el frenético último día del mercado de fichajes para completar la plantilla que dirige Julián Calero y eso implica también tomar decisiones difíciles. Y una de ellas ha llegado este lunes, cuando se ha hecho oficial que el club granota y Alfonso Pastor han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que vinculaba a ambas partes.

El portero cordobés llegó a la entidad levantinista en el mes de enero de 2024 tras su paso por las categorías inferiores del Sevilla, el debut con el primer equipo en Champions League y su participación con el Castellón, donde disputó la promoción de ascenso a Segunda División y logró el récord de imbatibilidad de Primera Federación.

Su estreno con la camiseta del Levante se produjo el pasado 1 de junio cuando el conjunto granota se proclamó campeón de Segunda División en el Ciutat de València en aquel partido ante el Eibar. Antes, Pastor había pasado por algo más de un año en blanco a la sombra de Andrés Fernández. Los problemas de fichas e inscripciones retrasaron su debut e incluso le impidieron participar en la Copa del Rey, competición que en teoría iba a llevar su nombre.

«Desde el Levante queremos agradecer su trabajo y profesionalidad y desearle el mayor de los éxitos en su nueva etapa profesional», reza el comunicado del club, que despide así al portero suplente del año del ascenso, que ahora en Primera afrontaba la dura competencia de Mathew Ryan y Pablo Campos, por lo que se le ha buscado una salida, primero en forma de cesión, luego de traspaso, y ante la imposibilidad, se ha optado por darle la carta de libertad para que busque su nuevo destino.