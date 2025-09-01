Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Álvarez, con el Levante. LUD

El Benfica desiste con Carlos Álvarez y ficha a otros dos futbolistas

El equipo portugués se gasta más de 40 millones en Sudakov y Lukébakio, dos jugadores que ocupan la misma posición que el atacante del Levante, por lo que apunta a seguir como granota

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:02

Tic, tac. Tic, tac. Pasan las horas y el cierre del mercado de fichajes, que llegará a la medianoche de este lunes, se acerca ... más y más. Y mientras, en las oficinas del Ciutat de València, se empieza a respirar con más tranquilidad. Todavía puede pasar cualquier cosa, porque el fútbol es así de impredecible, pero los acontecimientos de las últimas horas hacen pensar que Carlos Álvarez seguirá en el Levante. A estas alturas de la película, el temido interés del Benfica se ha enfriado, y por tanto, en Orriols sueñan con retener a su jugador franquicia durante esta temporada.

