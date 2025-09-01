El Benfica desiste con Carlos Álvarez y ficha a otros dos futbolistas

Tic, tac. Tic, tac. Pasan las horas y el cierre del mercado de fichajes, que llegará a la medianoche de este lunes, se acerca ... más y más. Y mientras, en las oficinas del Ciutat de València, se empieza a respirar con más tranquilidad. Todavía puede pasar cualquier cosa, porque el fútbol es así de impredecible, pero los acontecimientos de las últimas horas hacen pensar que Carlos Álvarez seguirá en el Levante. A estas alturas de la película, el temido interés del Benfica se ha enfriado, y por tanto, en Orriols sueñan con retener a su jugador franquicia durante esta temporada.

Por poner en contexto, el equipo portugués envió una primera oferta hace un par de días al Levante por el centrocampista andaluz, valorada en unos 15 millones de euros entre fijo y variable, una cifra muy por debajo de la cláusula de rescisión del futbolista, que es de 25 'kilos'. Cabe recordar además que el Sevilla posee el 40% de los derechos del jugador, por lo que el Levante solo ingresaría el 60% de la cantidad acordada en caso de cristalizar un traspaso. Es por ello que la dirección deportiva comandada por Héctor Rodas, con el apoyo del mandatario José Danvila y el deseo del entrenador Julián Calero, se mantuvo firme en su postura: exigir la cláusula.

El Benfica, al no recibir una respuesta favorable en cuanto a negociación del Levante, rápidamente empezó a buscar alternativas en el mercado. Primero se hizo con los servicios del enganche ucraniano Georgiy Sudakov, por el que ha pagado 20 millones de euros. Y ahora, según informaciones recientes, el conjunto luso está muy cerca de cerrar otro fichaje en una posición similar a la de Carlos Álvarez: el sevillista Dodi Lukébakio, por unos 22 millones.

Estas dos contrataciones del Benfica, en teoría, deberían dejar fuera de su lista de transferibles a Carlos Álvarez, ya que son dos jugadores que actúan en su misma posición, en ese enganche caído a banda derecha, motivo por el cual en el Levante empiezan a respirar y a pensar con optimismo. Todo apunta a que el conjunto luso se retirará de la negociación y por tanto, desaparecerá su interés. Lo que podría abrir las puertas a ofertas de otros equipos, pero la intención del jugador ha sido siempre clara: quedarse en el Levante.

Es por ello que desde el conjunto granota ya buscan la forma de llegar a un acuerdo con Carlos Álvarez para una renovación de contrato que le blinde más a futuro. El sevillano de 22 años tiene contrato con el equipo azulgrana hasta 2027, y su cláusula ya se ha visto que es un caramelito, motivo por el cual desde las altas esferas levantinistas buscan un acuerdo que le aumente su precio en el mercado. Además, cabe recordar que ese porcentaje de futura venta que retiene el Sevilla se verá reducido a un 30% en el próximo verano.