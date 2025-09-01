En directo, el cierre del mercado de fichajes
Sigue el minuto a minuto de la actualidad frenética del último día que tienen los equipos para reforzar sus plantillas
Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:20
10:56
Uno que entra y otro que sale. Finalmente Antony regresa al Betis, en este caso como traspasado. Los andaluces pagan 15 millones y los ingleses conservan un 50% de una futura venta del brasileño
10:49
El Manchester United es un equipo a la deriva en los últimos años. Entradas y salidas continuas de futbolistas pero el proyecto no cuaja. Tampoco con el portugués Ruben Amorim en el banquillo. Ahora va a haber cambio en la portería, ya que está en negociaciones con el Aston Villa para llevarse al Dibu Martínez, internacional argentino
10:40
Y finalmente Alexander Isak será delantero del Liverpool. Nada menos que 150 millones pagará al Newcastlle United, una auténtica barbaridad
10:33
Lo de Uche en el Getafe es de película. Ante la necesidad de recaudar para inscribir jugadores se anunció que el nigeriano se vendería, luego Bordalás insistió en que se quedara y fue titular en Mestalla. Pues bien, ahora está a paso de firmar por el Crystal Palace por 20 millones de euros
10:25
Lo que puede salvar al Levante es que el Benfica va a pagar 22 millones de euros por el sevillista Dodi Lukebakio. El belga pasará este lunes el reconocimiento médico antes de firmar hasta junio de 2030. Tanto Lukebakio como Carlos Álvarez suelen jugar a pie cambiado por banda derecha. Este fichaje ha hecho resoplar a más de un levantinista
10:23
Y en el Levante todo está pendiente de Carlos Álvarez. El Benfica está muy interesado en el andaluz, sin duda la piedra angular del equipo de Julián Calero. La salida del mediapunta sería un golpetazo en la ilusión granota de asentarse en Primera División
10:21
Tiene que ser el día de Sadiq. Corberán ha reclamado un delantero centro y el africano es el elegido. Las negociaciones entre Valencia y Real Sociedad continúan y hoy tienen que fructificar
09:53
¡Hola!
Buenos días y bienvenidos a este directo de la web de LAS PROVINCIAS, en el que les contaremos toda la actualidad de este frenético último día del mercado de fichajes. Tanto el Valencia CF como el Levante UD tienen todavía deberes por hacer y ya son menos de 24 horas las que tienen para terminarlos, puesto que la persiana se bajará a la medianoche, cuando el reloj diga que estamos ya a martes 2 de septiembre. Entonces, los equipos ya no podrán ni vender ni fichar a más futbolistas.
-
