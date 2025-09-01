En directo, el cierre del mercado de fichajes

09:53

¡Hola!

Buenos días y bienvenidos a este directo de la web de LAS PROVINCIAS, en el que les contaremos toda la actualidad de este frenético último día del mercado de fichajes. Tanto el Valencia CF como el Levante UD tienen todavía deberes por hacer y ya son menos de 24 horas las que tienen para terminarlos, puesto que la persiana se bajará a la medianoche, cuando el reloj diga que estamos ya a martes 2 de septiembre. Entonces, los equipos ya no podrán ni vender ni fichar a más futbolistas.