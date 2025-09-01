El Valencia renueva a Alberto Marí para que se vaya cedido al Mirandés El delantero alicantino amplía su vinculación hasta 2027 y jugará esta temporada a préstamo en Anduva, con el objetivo de relanzar su carrera

Marc Escribano Valencia Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:06 Comenta Compartir

El Valencia sigue moviendo su plantilla en este frenético cierre del mercado de fichajes y ha alcanzado un acuerdo para la renovación del contrato de Alberto Marí hasta el 30 de junio de 2027. Un movimiento necesario para poder permitir que el delantero alicantino se marche cedido al CD Mirandés hasta el 30 de junio de 2026, ya que como terminaba contrato este año, necesitaba ampliarlo para poder salir cedido.

Alberto llegó a la Academia de Paterna en junio de 2021 y su destacado rendimiento le llevó a debutar con el primer equipo valencianista en abril de 2023 ante el Elche, influyendo de manera positiva en el devenir de aquella campaña. Con el primer equipo del Valencia ha competido un total de 35 partidos en los que ha marcado 6 tantos y ha asistido en una ocasión. La pasada temporada estuvo cedido en el Zaragoza, donde no pudo brillar, y ahora recibe una nueva oportunidad en Segunda División. «El club le desea la mejor de las suertes en esta nueva etapa», reza el comunicado del Valencia.

Con la liberación de la ficha de Alberto Marí, el Valencia trabaja ahora en las salidas de Sergi Canós y Stole Dimitrievski, además de la llegada de Umar Sadiq. Por otro lado, el delantero alicantino podría no estar solo en Miranda de Ebro, ya que el extremo del filial valencianista Pablo López está cerca de marcharse también cedido a Anduva, donde está ya además el joven central Iker Córdoba, por lo que el Valencia podría tener hasta a tres futbolistas a préstamo en el equipo jabato.