Víctor Fernández Jr, con la camiseta del Valencia. VCF

Víctor Jr se marcha del Levante al Valencia

El joven mediapunta llega cedido al filial blanquinegro con opción de compra tras no tener oportunidades como granota

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:55

El Levante y el Valencia no suelen hacer muchas operaciones entre ellos de traspasos de futbolistas, aunque en los últimos años, desde el fichaje de Pepelu, ha habido un mayor número de movimientos entre los dos clubes de la ciudad. Y este lunes, se ha oficializado uno más, aunque afecta más bien a los filiales. Y es que granotas y blanquinegros han llegado a un acuerdo para la cesión de Víctor Fernández Jr hasta final de temporada.

Formado en la cantera del Real Valladolid e hijo del mítico delantero que jugó en el Villarreal, el joven futbolista llegó al Levante el mes de julio del pasado año para vincularse con la entidad granota. Su debut en Segunda División se produjo el 29 de septiembre en el encuentro disputado ante el Almería en el Ciutat de València. Con ficha de filial pero en dinámica de primer equipo durante todo el curso, apenas tuvo protagonismo con Julián Calero. «Desde el Levante le deseamos la mejor de las suertes en esta nueva etapa», reza el comunicado del club.

Y es que el Valencia ahora reforzará con Víctor Jr a su Academia de Paterna, ya que se vinculará con el filial valencianista, el Mestalla de Segunda RFEF. El centrocampista pucelano, internacional con las categorías inferiores de la selección española, llega cedido por una temporada y el club blanquinegro dispondrá de una opción de compra, que rondará el medio millón de euros en función de objetivos y variables deportivas, reservándose el Levante un porcentaje de una futura venta. Todavía en edad juvenil, Víctor Jr estará en la dinámica de trabajo del Mestalla de Miguel Ángel Angulo para continuar su formación, pudiendo subir al primer equipo con Carlos Corberán si se ve oportuno.

