Lucas Beltrán, con la camiseta de Argentina. AFA

Lucas Beltrán, opción del Valencia por si falla Sadiq

El delantero argentino de 24 años llegaría a Mestalla en calidad de cedido por la Fiorentina

Pedro M. Campos Dubón

Pedro M. Campos Dubón

Valencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:13

La llegada de Sadiq al Valencia lleva cociéndose demasiados días pero sigue sin solución definitiva. Si finalmente se cae la llegada del nigeriano, el Valencia tiene en cartera varias opciones. Una de ellas es Cyle Larin, que milita en el Mallorca, y con el que se han mantenido contactos. Y uno de los últimos en unirse al grupo de probables compañeros de Hugo Duro en ataque está el argentino Lucas Beltrán, propiedad de la Fiorentina, que llegaría en calidad de cedido.

Tras haber transitado su infancia en Instituto, de Córdoba, su provincial natal, vivió parte relevante de su adolescencia en River Plate, que con sólo 15 años lo contrató debido a su brillo en categorías inferiores. Debutó en 2021 y tuvo un paso por Colón de Santa Fe, donde afianzó sus condiciones de goleador para luego retornar, antes del vencimiento del préstamo, al conjunto millonario y hacerse con un lugar protagonista durante la temporada 2022/2023. En agosto del año pasado acabó traspasado a la Fiorentina y le llegó el sueño de entrenarse con la selección que dirige Lionel Scaloni.

Desde Italia dan por segura la marcha de Lucas Beltrán de la Fiorentina (ni siquiera formó parte de la delegación que viajó a Eslovaquia para visitar al Polissya de Ucrania por los playoff de la fase de grupos de la UEFA Europa League) y son bastantes equipos los que le han pretendido. El Flamengo apostó fuertemente por él, pero el futbolista no quiere salir de Europa. El Parma, también italiano, es otro de los pretendientes.

Pese a todo, el mayor deseo de Corberán es Sadiq. El Valencia dio la noche del domingo un último empujón para convencer a la Real (empeñada en colocar la opción de compra obligatoria por unos 4 millones) y complacer también al futbolista, que tenía claro sus decididas intenciones valencianistas. Hay que recordar que cuando vino en enero, sí se contemplaba una opción, no obligatoria, de 9 millones por él.

