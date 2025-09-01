Carlos Soler ficha por la Real Sociedad hasta 2030 El PSG pretendía una cesión pero finalmente el valenciano regresa a LaLiga tras el pago seis millones más uno en variables

Pedro M. Campos Dubón Valencia Lunes, 1 de septiembre 2025, 15:07 | Actualizado 15:13h.

Carlos Soler ya es jugador de la Real Sociedad. El valenciano regresa a LaLiga tras su paso por el PSG y una cesión en el West Ham. El centrocampista ha llegado hoy mismo a San Sebastián y tras pasar las pruebas médicas firmará como nuevo futbolista blanquiazul. No ha sido fácil y pese a que el acuerdo parecía cercano, la disputa entre si llegaba cedido o vendido ha retrasado el anuncio.

La Real Sociedad pactó primero una cesión, que era lo que quería el PSG, pero después exploró la fórmula del traspaso definitivo, algo que al principio no deseaba el club francés. Al final el acuerdo es el siguiente: la entidad vasca abonará seis millones más uno en variables al PSG por la compra del jugador y Carlos Soler firmará hasta 2030. En la próxima jornada ya podría estar a las órdenes de Sergio Francisco. Aunque le falta ritmo de competición, no ha llegado lesionado por lo que tiene opciones de jugar frente al Real Madrid.

El jugador pretendía volver a tener protagonismo, ya que desde su salida del Valencia no había tenido continuidad, lo que le alejó de la selección española. La opción mejor valorada por el centrocampista era su regreso al club de Mestalla, pero no se dieron las condiciones necesarias para ello, pero cuando le llegó la opción de la Real Sociedad, no dudó en reclamar a sus agentes que hicieran todo lo necesario para regresar a LaLiga y ganar minutos para volver a ser el jugador que deslumbró en la banda derecha blanquinegra con Marcelino.

El Valencia se llevará un pellizco de este fichaje: 300.000 euros por los derechos de formación.