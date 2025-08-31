El rompecabezas del Levante antes del cierre del mercado La incógnita del futuro de Carlos Álvarez sigue en el aire y con el Benfica al acecho | La salida de Alfonso Pastor y Víctor Fernández Jr podría darle margen de maniobra a la dirección deportiva para acometer algún fichaje

Marcos Sánchez Valencia Domingo, 31 de agosto 2025, 12:19 Comenta Compartir

Las últimas horas del mercado de traspasos en Orriols van a ser de absoluto infarto. Este lunes, es decir, mañana, a las 00:00 horas, se cierran las plantillas y, pase lo que pase, esos serán definitivamente los jugadores que conformen el equipo, al menos en esta primera parte del curso, hasta que se termine abriendo el famoso mercado de invierno. Pues en el Levante tienen trabajo por delante.

La patata caliente, o el tema más candente de la actualidad, es la posible salida de Carlos Álvarez. El rendimiento del que fuese el héroe del ascenso en Burgos no ha pasado desapercibido y, si a principio de verano no tenía a ningún club detrás, ha sido en esta última semana cuando el Benfica ha venido con todo a por el centrocampista andaluz. El club portugués habría presentado una primera oferta de 15 millones de euros que podría llegar a ascender hasta los 20 millones de euros, según medios de Portugal. Sin embargo, los granotas se lo dejaban más que claro: si alguien quiere quitarles su estrella, tendrá que pasar por caja y abonar los 25 millones de euros de su cláusula.

«No hay ninguna propuesta en firme. En principio sí, nos remitimos a la cláusula. El club no tiene necesidad de vender. El mercado está abierto, nosotros confiamos mucho en él, es nuestro jugador franquicia y vamos a ver qué pasa», señaló Héctor Rodas, miembro de la dirección deportiva granota, hace unos días. Aun así, todo puede pasar. Por eso, estos días atrás, en la previa ante el partido del Elche, Maribel Vilaplana, consejera y portavoz del Levante, era preguntada por cómo se estaba manejando la situación de Carlos Álvarez. «Estamos preparados para cualquier escenario. Pase lo que pase, Carlos va a ser siempre emblema del club. No hay ninguna decisión, en este momento está absolutamente todo en el aire», apuntaba la portavoz. De ahí que estableciesen contacto con Manuel Ángel, centrocampista de 21 años del filial del Real Madrid. El mediocentro es uno de los jugadores con mayor proyección y ya se establecieron los primeros contactos entre ambos, según avanzó As. Es un futbolista polivalente, que puede ocupar distintas posiciones y podría desempeñar en buena medida el rol de Carlos Álvarez, en caso de que este último finalmente abandone Orriols.

Lo bueno es que, en las últimas horas, se podría haber generado un efecto dominó que podría provocar que Carlos Álvarez finalmente se quedase en el Levante. Y es que el Benfica habría entrado con fuerza para hacerse con el fichaje de Hakim Ziyech, que tenía su llegada encarrilada a Elche. Ahora, si los portugueses consiguen hacerse con los servicios del marroquí, podrían tener suficiente con este mismo —teniendo en cuenta que tendrá un salario elevado— y olvidarse de la estrella granota. Aun así, Carlos Álvarez tiene que seguir cogiendo galones para guiar al Levante en su camino al objetivo de este año, que es la permanencia a toda costa.

El contratiempo con Alfonso Pastor

Ahora, otra de las incógnitas a nada de que se cierre el mercado es: ¿qué va a hacer el Levante con Alfonso Pastor? El portero, ante la llegada de Ryan y la confianza de Calero en Cuñat como segunda arma bajo los palos, no tiene posibilidad alguna de quedarse como activo en el Levante. Mayores razones de peso para saber que no va a tener sitio en la plantilla son las recientes renovaciones, tanto de Álex Primo como de Pablo Cuñat, hasta 2028 y 2027, respectivamente. Sin embargo, el problema con el meta de 27 años radica en que se encuentra lesionado, y esto dificulta enormemente su salida, ya que ningún equipo quiere esperar el tiempo de baja que le termine quedando al futbolista. A esto se le suma que actualmente sigue sin estar inscrito. ¿Pero qué podría desencadenar la no marcha de Alfonso Pastor? Pues que los granotas y Calero tendrían hasta cuatro porteros en nómina, ocupando margen salarial que podría aprovecharse para reforzar otras posiciones que ellos mismos consideren. Es por ello que cualquier cosa puede pasar y, si finalmente Pastor no sale traspasado o vendido, la opción de llegar a un acuerdo económico con el club siempre está ahí.

Otra de las marchas aseguradas, según algunos medios valencianos, es la salida de Víctor Fernández Jr, cedido y con una opción de compra al Valencia CF. El joven futbolista de 17 años apenas ha tenido protagonismo en Segunda y, ahora, en la máxima élite del fútbol español iba a ser poco probable que terminase teniendo minutos. Es por eso que, finalmente, y para aligerar masa salarial, los granotas han decidido ceder al futbolista al club vecino, que todo apunta a que le dará hueco en su filial o incluso Corberán podría tenerlo en una dinámica del primer equipo. Esto podría ayudar a la llegada de un delantero, que se está viendo en este inicio de liga, que a pese a los tres goles, tanto Oviedo como Elche se han reforzado bien arriba y son rivales por la salvación. Como consecuencia, la llegada de un punta supondría la salida de Carlos Espí en forma de cesión. Porque si este ya vivió casi en el ostracismo la temporada pasada, pese a su buen rendimiento, en la liga de los mayores lo tendría incluso más complicado.

Estas dos últimas salidas de varios jugadores del Levante le podrían dar un mayor margen de maniobra a la dirección deportiva granota para reforzar urgentemente varias posiciones tras las tres derrotas cosechadas en su vuelta a Primera División. Y todo esto esperando que las recientes incorporaciones de Matturro, Matías Moreno y Koyalipou empiecen a dejar sus lesiones atrás y aporten según lo que les pida Calero.