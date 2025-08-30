Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
Manuel Ángel, durante un partido contra el Real Madrid Castilla. Instagram Manuel Andrés

Manuel Ángel, la bala en la recámara del Levante si Carlos Álvarez sale traspasado

Maribel Vilaplana, consejera y portavoz granota, señaló en la previa del Elche que estaban atentos a todos los escenarios posibles | El centrocampista del filial del Real Madrid es uno de los futbolistas con más proyección

Marcos Sánchez

Valencia

Sábado, 30 de agosto 2025, 18:46

El Levante ya tiene al sustituto de Carlos Álvarez si este finalmente termina saliendo traspasado al Benfica. Ese es Manuel Ángel, centrocampista del Real Madrid ... Castilla, según avanzo AS. El mediocentro de 21 años es uno de los jugadores con mayor proyección merengue y esto no ha pasado desapercibido. Si el Levante quiere hacerse con los servicios del futbolista blanco, sabe cómo negocia el Real Madrid, que es guardarse un porcentaje de los derechos del futbolista, que normalmente es un 50%. Manuel Ángel es un jugador polivalente, que podría cumplir la función que desempeña Carlos Álvarez.

