Manuel Ángel, la bala en la recámara del Levante si Carlos Álvarez sale traspasado
Maribel Vilaplana, consejera y portavoz granota, señaló en la previa del Elche que estaban atentos a todos los escenarios posibles | El centrocampista del filial del Real Madrid es uno de los futbolistas con más proyección
Marcos Sánchez
Valencia
Sábado, 30 de agosto 2025, 18:46
El Levante ya tiene al sustituto de Carlos Álvarez si este finalmente termina saliendo traspasado al Benfica. Ese es Manuel Ángel, centrocampista del Real Madrid ... Castilla, según avanzo AS. El mediocentro de 21 años es uno de los jugadores con mayor proyección merengue y esto no ha pasado desapercibido. Si el Levante quiere hacerse con los servicios del futbolista blanco, sabe cómo negocia el Real Madrid, que es guardarse un porcentaje de los derechos del futbolista, que normalmente es un 50%. Manuel Ángel es un jugador polivalente, que podría cumplir la función que desempeña Carlos Álvarez.
Además, como señaló Maribel Vilaplana, consejera y portavoz granota en la previa del partido ante el Elche, desde Orriols tenían que estar alerta y atentos a todas las situaciones para evitar disgustos de última hora que les trastocasen los planes. «Estamos preparados para cualquier escenario. Pase lo que pase, Carlos va a ser siempre emblema del club. No hay ninguna decisión, en este momento está absolutamente todo en el aire», decía el futbolista. La primera oferta del Benfica por la estrella granota no ha superado los 15 millones de euros y el Sevilla tiene el 40 % de los derechos del futbolista. El mercado estival de la liga portuguesa cierra su ventana el 15 de septiembre.
Todo esto se produce a escasos dos días de que cierre el mercado de fichajes de España y con la posibilidad de que uno de los pilares esenciales del Levante como es Carlos Álvarez termine saliendo en una situación no muy favorable para el Levante, ya que en su vuelta a Primera División, los de Calero han cosechado tres derrotas consecutivas.
