El Levante cede a Víctor Fernández al Valencia

El Valencia vuelve a pescar en Buñol. Tras fichar este mismo verano a Marcos Fernández, lateral izquierdo suplente la temporada pasada en el Levante y ... que ahora brilla durante la pretemporada con el Valencia Mestalla, el conjunto granota ha dejado escapar a otra de sus perlas: Víctor Fernández.

Hijo del histórico delantero del Valladolid y Villarreal, entre otros, Víctor probará suerte en el otro equipo de la ciudad, el Valencia, al que llega cedido con opción de compra, que dependerá de una serie de bonus para hacerse con un porcentaje del futbolista, según adelanta Plaza Deportiva. El joven reforzará la plantilla del filial valencianista, aunque también contará con dinámica de primer equipo, con la esperanza de deslumbrar a Corberán y debutar como valencianista. No obstante, tendrá ficha filial por su corta edad: 17 años.

Víctor Fernández llegó al Levante la temporada pasada procedente del Valladolid con la intención de formar parte del Atlético Levante. Sin embargo, su buen rendimiento le permitió ganarse un lugar en la primera plantilla, aunque inicialmente solo fue convocado sin disponer de muchos minutos. Calero le hizo debutar ante el Almería jugando apenas un minuto. Además de los ocho encuentros disputados con el filial granota, sumó 45 minutos en la derrota de Copa del Rey ante el Pontevedra (4-1). Con este debut, se convirtió en el quinto jugador más joven en jugar con el Levante UD, entrando así en la historia del club. No obstante, tras sus apariciones en la élite —un partido en Copa del Rey y otro en LaLiga Hypermotion—, se ha quedado sin sitio en la plantilla de Julián Calero, lo que le ha llevado a buscar nuevos destinos. Con contrato con el Levante hasta 2028, Víctor pasará a defender el escudo del Valencia al menos por una temporada.

Finalmente, el conjunto de Mestalla logra el objetivo que persiguió el verano pasado, ya que ambos clubes valencianos lucharon por su fichaje, siendo el Levante quien lo firmó entonces. Miguel Ángel Angulo incorpora así a su plantilla a un jugador muy habilidoso, polivalente y con gran golpeo de zurda, además de ser internacional con la selección española sub-17.