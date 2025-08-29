El futuro de Carlos Álvarez, en el aire

Marc Escribano Enviado especial Elche Viernes, 29 de agosto 2025, 23:02 Comenta Compartir

«Estamos preparados para cualquier escenario». Más claro no se puede ser con el tema de Carlos Álvarez. Así lo dijo Maribel Vilaplana, la portavoz del Levante, durante la previa del partido ante el Elche. El futuro del talentoso jugador andaluz está en el aire. Nadie sabe lo que puede pasar. El interés del Benfica está ahí. Las primeras ofertas, no llegan ni a los 15 millones de euros. Algo que el Levante, de momento, no se plantea aceptar y exige el pago de la cláusula de 25 millones. Eso sí, siempre hay que recordar que el Sevilla posee el 40% de los derechos y cobraría dicha parte.

«Va a ser siempre un jugador emblema de este club, pase lo que pase. No hay ninguna decisión, en este momento está todo absolutamente en el aire», añadió posteriormente Vilaplana, en unas declaraciones que muchos aficionados levantinistas se toman como derrotistas, sintiendo que el club asume que Carlos Álvarez está ya perdido. Hay que recordar que el mercado de fichajes de la Liga portuguesa concluye el 15 de septiembre, es decir, dos semanas después del de España, que se cerrará, por fin, en la medianoche de este lunes 1 de septiembre. Cuando el reloj diga que ya estamos a martes 2, las plantillas ya no podrán incorporar más jugadores y, por tanto, no habrá más movimientos hasta la ventana de invierno. Por tanto, al Levante le quedan algo menos de 72 horas para encontrar un sustituto para Carlos Álvarez, en el caso de que finalmente se vaya.

Y es que a este Levante le faltan cosas, y el equipo tiene necesidades. Se buscará otro delantero, y se debe dar salida a Alfonso Pastor. Otros como Sergio Lozano o Carlos Espí no tienen asegurada su continuidad en la plantilla granota si llega una oferta que les prometa más protagonismo en otro equipo.

Por otro lado, en un movimiento esperado por resolución pero sorprendente por destino, el joven Víctor Fernández Jr dejará de pertenecer al Levante para marcharse cedido al filial del Valencia. El hijo del mítico futbolista del Villarreal y el Valladolid dejará Orriols para pasarse al Mestalla, donde se reencontrará con Marcos Navarro, que también era granota el curso pasado. La operación se cerrará en las próximas horas y verá a Víctor Jr marcharse cedido con opción de compra al filial blanquinegro. El Mestalla tendrá la posibilidad de quedárselo en propiedad por una cantidad baja que dependerá de los objetivos, y el Levante se reservará un porcentaje de futura venta. Víctor Jr alternará primer equipo con filial, como hacía en el Levante, pero espera tener más oportunidades que con Julián Calero, ya que solo disputó un par de partidos y pocos minutos. Su paso por el Levante, por tanto, llega a su fin.