Unai Elgezabal, contrariado tras encajar un gol del Elche. EP

A este Levante le faltan muchas cosas

El equipo de Julián Calero cae ante el Elche y suma su tercera derrota consecutiva en el inicio liguero tras el regreso a Primera División

Marc Escribano

Marc Escribano

Enviado especial Elche

Viernes, 29 de agosto 2025, 21:31

A este Levante le faltan muchas cosas. Necesita mejorar su defensa del juego aéreo. Urge un centrocampista capaz de organizar y lanzar el ataque granota. ... Se echa en falta un par de extremos veloces y con desparpajo que aporten algo diferente. Y sobre todo, se añora ese Levante de hace escasos meses que era valiente, propositivo y ordenado en Segunda División. El equipo de Julián Calero, tras el ascenso, optó por reforzarse atrás y blindarse con un sistema de cinco defensores que, tras tres derrotas en las primeras jornadas, se ha demostrado que no funciona. A este Levante le faltan muchas cosas, pero sobre todo, el falta reencontrarse consigo mismo. No es el mismo equipo que maravilló en la categoría de plata. Ha perdido su esencia. Y ahora, con cero puntos de nueve posibles, tiene un parón de selecciones por delante para arreglar el problema. Porque la imagen vista en Elche, en la que se llevó una merecida derrota por 2-0, deja unas lógicas preocupaciones en la afición.

