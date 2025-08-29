A este Levante le faltan muchas cosas. Necesita mejorar su defensa del juego aéreo. Urge un centrocampista capaz de organizar y lanzar el ataque granota. ... Se echa en falta un par de extremos veloces y con desparpajo que aporten algo diferente. Y sobre todo, se añora ese Levante de hace escasos meses que era valiente, propositivo y ordenado en Segunda División. El equipo de Julián Calero, tras el ascenso, optó por reforzarse atrás y blindarse con un sistema de cinco defensores que, tras tres derrotas en las primeras jornadas, se ha demostrado que no funciona. A este Levante le faltan muchas cosas, pero sobre todo, el falta reencontrarse consigo mismo. No es el mismo equipo que maravilló en la categoría de plata. Ha perdido su esencia. Y ahora, con cero puntos de nueve posibles, tiene un parón de selecciones por delante para arreglar el problema. Porque la imagen vista en Elche, en la que se llevó una merecida derrota por 2-0, deja unas lógicas preocupaciones en la afición.

Elche CF Dituro, Núñez, Chust, Affengruber, Bigas, Valera (Petrot, 86'), Febas, Aguado (Neto, 70'), Mendoza (Redondo, 86'), Rafa Mir (Mourad, 65') y Álvaro (André da Silva, 70'). 2 - 0 Levante UD Ryan, Toljan (Víctor García, 68'), Dela, Elgezabal, Cabello (62'), Manu Sánchez (Losada, 84'), Oriol Rey, Pablo Martínez, Carlos Álvarez (Olasagasti, 68'), Brugué y Romero (Carlos Espí, 84'). Goles 1-0, Rafa Mir (46'). 2-0, Rodrigo Mendoza (51').

Árbitro Galech Azpeteguía (Comité navarro). Amonestó a Dela, Toljan, Mendoza y Julián Calero.

Incidencias 26.935 espectadores en el Martínez Valero.

Tuvo un inicio dominante el Elche con el balón, algo habitual en los equipos de Eder Sarabia. Se sabía que iba a pasar, pero no tan exagerado. Los franjiverdes llegaron a acumular hasta el 90% de posesión en los primeros minutos, enlazando conexiones largas y moviendo la pelota de lado a lado, ante un Levante que perseguía sombras y no presionaba arriba, limitándose a defender bien ordenado atrás. Un planteamiento similar al visto contra el Barcelona, pero esta vez, ante un equipo teóricamente inferior pese a que utilice un estilo similar. Los de Sarabia, que no son tontos, sabían que el punto débil del Levante estaba en el juego aéreo. Constantemente buscaban centros laterales. Así llegó la primera ocasión local, con un remate de cabeza de Álvaro Rodríguez tras un buen centro lateral de Rodrigo Mendoza. Primera parada de Mathew Ryan como portero del Levante en su debut.

El australiano llegó, y en dos entrenamientos, ya le quitó el sitio al joven Pablo Campos. Decisión valiente de Julián Calero, cuando lo fácil hubiese sido dejar al canterano este partido y hacer el cambio tras el parón de selecciones. Pocos minutos después, otra llegada similar del Elche en un centro lateral que buscaba el segundo palo. De nuevo, cabezazo de Álvaro, aunque esta vez se iba fuera. No obstante, era el segundo aviso. Al Levante le vino bien que se detuviera el encuentro por un par de minutos debido a un problema físico de uno de los asistentes, que se cambió por el cuarto árbitro debido a una lesión. Tras esa pequeña pausa, tuvo una ocasión el veloz Germán Valera tras una buena combinación con Aleix Febas, pero su intento se topó con el cuerpo de Unai Elgezabal en su trayectoria hacia la portería granota. Poco después, otro tiro lejano de Valera en busca de algo diferente, ante un Levante que en ataque no proponía casi nada pero resistía. La tuvo también Febas, aprovechando una transición en una de esas escasas veces que los de Calero subieron hacia arriba. El centrocampista intentó acabar la jugada, y su disparo se fue al lateral de la red.

Al Levante le costaba horrores mantener la posesión, con pérdidas tontas y sufriendo ante la presión del Elche. Aún así, la primera llegada del Levante llegó casi a la media hora en una transición, con un buen centro de Jeremy Toljan por derecha, aunque el toque de Iván Romero ante la salida de Matías Dituro se quedó corto. Pedro Bigas respondía con un cabezazo al segundo palo en una jugada a balón parado del Elche tras una falta que le costó la amarilla a Dela. Una acción similar a la que tuvo Rafa Mir en el minuto 45, llegando a meter gol, aunque anulado por una falta previa sobre Elgezabal. Cuando parecía que el partido se marchaba al descanso con un dominio del Elche, el Levante tuvo una clarísima con un disparo de Carlos Álvarez, que fue titular pese a los rumores que le sitúan en la órbita del Benfica. Su intento, de zurda abierta tras una buena jugada por banda de Romero, se estrelló con la madera. El Martínez Valero se mostraba muy enfadado con el arbitraje, protestando mucho una amarilla a Toljan por cortar un contragolpe claro, agarrando en exceso de la camiseta a Valera.

Tras el paso por los vestuarios, el Elche no tardó ni un minuto en hacer lo que no pudo durante el primer tiempo. Una peinada de Álvaro lanzó a la carrera a Rafa Mir, que superó a un tibio Elgezabal para plantarse ante Ryan, al que fusiló al primer palo metiendo un golazo por la escuadra. Imparable. El Levante volvía a salir de un descanso empanado. Y no tuvo ni reacción posible, porque apenas cuatro minutos después, el Elche volvía a aprovecharse de la pasividad granota. El Levante perdía el balón en la frontal de su propia área, y la cazaba el talentoso Mendoza, que con un sutil recorte, dejaba sentado a Jorge Cabello y definía con un disparo raso cruzado de diestra, ante el que nada pudo hacer Ryan. Euforia en el Martínez Valero, que se ponía 2-0 y la afición ilicitana sacaba a pasear las linternitas de sus móviles para dar color a la estampa.

El Levante buscaba una reacción a la desesperada, y parece que Calero ya se ha dado cuenta de que el invento que los cinco defensas no funciona. Fuera Cabello, que no estaba precisamente jugando mal, y dentro José Luis Morales, para tener menos gente atrás y más arriba, donde hacía falta. Poco después, se le acabó la gasolina al tocado Carlos Álvarez, que aguantó más de una hora sobre el campo. Entró en su lugar Jon Ander Olasagasti, que sumaba sus primeros minutos como granota. También Víctor García por Toljan, para dar oxígeno a la banda derecha, costado por el que estaba sufriendo más el Levante. El Elche también movía piezas y daba entrada a uno de sus fichajes estrella, el delantero portugués André da Silva.

Ni con los cambios mejoraba la imagen levantinista. Un intento lejano de Pablo Martínez se marchaba rozando el poste de Dituro, pero sin gran peligro. El Elche renunciaba poco a poco a su balón debido al cansancio físico, y el Levante conseguía mejorar levemente, aunque ya tarde y sin acosar a la portería local. La falta de presencia ofensiva se notaba en el Levante, que intentaba algo diferente con las entradas de Carlos Espí e Iker Losada. Tampoco surgió efecto. El tiempo corrió y el Elche se llevó el derbi de la Comunitat, endosando al Levante su tercera derrota consecutiva en este inicio liguero. Preocupante situación.