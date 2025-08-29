Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Julián Calero, en el Martínez Valero. EP
Rueda de prensa

Calero: «Lo que no voy a decir es que este equipo no da. Tranquilidad»

El técnico granota se muestra descontento tras la tercera derrota consecutiva del Levante en el inicio de Liga

Marc Escribano

Marc Escribano

Enviado especial Elche

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:02

Julián Calero atendió a los medios de comunicación tras la derrota por 2-0 en el Martínez Valero ante el Elche. El entrenador del Levante ... se mostró contrariado con el resultado, y señaló que «nos ha pasado como el día del Barça, hemos encajado dos goles muy pronto. Y en los primeros veinte minutos no estaba el partido donde queríamos. Nos ha faltado muchísimo más, y con la segunda parte, se ha vuelto un poco loca. Hemos cambiado el sistema, hemos metido a la gente de arriba, pero era complicado. Hemos tenido alguna ocasión y la idea era meternos en el partido en la última media hora con alguna ocasión. Ellos han estado mejores que nosotros y lo que sí que no voy a decir es que este equipo no da, tranquilidad eh. El equipo va a dar y las cosas no van a ser así todo el siempre. Si no, apaga y vámonos. El equipo va a mejorar y va a competir. Tendremos que analizar muy bien todo y no hemos podido utilizar apenas a los nuevos, cosa que no es una rémora, porque el Elche también ha jugado con varios del año pasado, entonces tenemos que ver cómo podemos mejorar al equipo. Esto va a ser difícil, pero se puede».

