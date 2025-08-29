Calero: «Lo que no voy a decir es que este equipo no da. Tranquilidad»

Julián Calero atendió a los medios de comunicación tras la derrota por 2-0 en el Martínez Valero ante el Elche. El entrenador del Levante ... se mostró contrariado con el resultado, y señaló que «nos ha pasado como el día del Barça, hemos encajado dos goles muy pronto. Y en los primeros veinte minutos no estaba el partido donde queríamos. Nos ha faltado muchísimo más, y con la segunda parte, se ha vuelto un poco loca. Hemos cambiado el sistema, hemos metido a la gente de arriba, pero era complicado. Hemos tenido alguna ocasión y la idea era meternos en el partido en la última media hora con alguna ocasión. Ellos han estado mejores que nosotros y lo que sí que no voy a decir es que este equipo no da, tranquilidad eh. El equipo va a dar y las cosas no van a ser así todo el siempre. Si no, apaga y vámonos. El equipo va a mejorar y va a competir. Tendremos que analizar muy bien todo y no hemos podido utilizar apenas a los nuevos, cosa que no es una rémora, porque el Elche también ha jugado con varios del año pasado, entonces tenemos que ver cómo podemos mejorar al equipo. Esto va a ser difícil, pero se puede».

«He estado al partido, que es lo único que me preocupa. Lo demás no lo podemos controlar, cualquier jugador que se pudiera marchar no sería buena noticia. Las necesidades de un club como nosotros son muy grandes a nivel económico. Lo que tengo ganas es de que se cierre el mercado, y preparar al equipo para la vuelta del parón», dijo el técnico granota sobre la posible salida de Carlos Álvarez.

«No, pero eso no es cierto. El cambio de sistema ha sido por las circunstancias del partido, tenía a Iker con molestias, a Olasagasti que lleva cinco días entrenando, y hemos tenido una serie de dificultades, que no son excusas. Podremos cambiar el dibujo en un momento dado, pero no voy a las primeras de cambio a dar volantazos, porque en el fútbol todo lo que sea usar la sensatez y no hacer cosas extrañas, suele funcionar. Voy a ir por ese camino, hacer cosas que puedan funcionar con este equipo», destacó el preparador madrileño.

«Lo de Carlos Espí, todos los jugadores que vayan con la selección es una buena noticia para el club, intentaremos solucionarlo como podamos, y veremos si podemos encontrar una solución en el mercado», dijo Calero sobre la convocatoria de Carlos Espí con España sub-20. «Entre tres centrales, un delantero toca y otro corre, es error de bulto nuestro. Hay que mirar muchas cosas y solucionarlas sin ninguna duda, porque si te quedas como estás, no te va a ir bien, hay que intentar solucionarlo con lo que tienes», añadió el míster sobre los goles encajados tras el descanso.

«Está mal porque hemos perdido, y esa es la realidad. Antes del partido estaba bien, estaba tranquilo y con ganas de jugar, le puse porque es importante para nosotros. Lo que tenga que pasar de aquí al lunes será una cosa que no voy a poder cambiarla ni yo ni él si quiera, porque hay una serie de cuestiones, que lo que tenga que suceder, sucederá. Me he despreocupado porque lo que me ocupaba era poder puntuar», sentenció el entrenador del Levante sobre el caso Carlos Álvarez.

«Lo que queríamos era el manejo del juego aéreo, porque ellos con Álvaro y Mir tienen dos delanteros por encima del metro noventa, y Mathew domina bien el juego aéreo en los dos días que ha entrenado con nosotros, y nos había dado la suficiente confianza como para ponerle. No creo que haya hecho las cosas mal. Pablo estaba haciendo bien las cosas, es un portero joven y con futuro, le volverá a llegar su momento», dijo sobre Mathew Ryan.

«No me preocupa en absoluto la posesión, me preocupa que estamos encajando goles en el balón parado. Lo de la posesión es un dato que está muy chulo para vosotros, pero vale para poco. He visto cantidad de partidos que se ganan con menos posesión. Es cierto que en los veinte primeros minutos no es ni de la forma ni de la zona donde nos tienen que hacer la posesión. En esas circunstancias es saber qué haces cuando robas, si robas y te la quedas, o robas y corres. Eso no me preocupa en absoluto, ni lo he mirado ni lo voy a mirar. La temporada pasada ganamos con la misma posesión, ganamos aquí 1-3, con un porcentaje similar, entonces no es lo importante», señaló Calero sobre la posesión del balón.