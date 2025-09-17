Matturro regresa a los entrenamientos del Levante tras dos meses de lesión El joven central uruguayo todavía no ha debutado en partido oficial con la camiseta granota y espera entrar en la convocatoria para viajar a Girona este sábado

Marc Escribano Valencia Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:52

El Levante sigue preparando, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Buñol, el próximo compromiso frente al Girona, que se disputará este sábado a las 14 horas en el estadio de Montilivi. La principal novedad del entrenamiento de este miércoles la ha protagonizado Alan Matturro que, tras dos meses de recuperación de su lesión en el recto femoral de la pierna izquierda, ha podido ejercitarse de manera parcial con el grupo.

La plantilla levantinista retomó este miércoles, en sesión matinal, los entrenamientos tras disfrutar este martes de una jornada de descanso. En esta sesión, el técnico Julián Calero ha podido contar, de manera parcial, con Matturro, el joven central uruguayo llegado en forma de cesión este verano procedente del Genoa italiano. Cabe recordar que el charrúa todavía no ha debutado en partido oficial con la camiseta granota, ya que el único encuentro que ha disputado hasta ahora fue un amistoso de pretemporada, antes de caer lesionado.

El equipo se ejercitará durante toda la semana en sesión matinal en la Ciudad Deportiva, mientras que el viernes por la tarde emprenderá su desplazamiento a Girona, en el que Matturro espera estar para entrar por primera vez en una convocatoria. El central zurdo aportará nuevas alternativas en defensa al equipo azulgrana, que necesita empezar a cerrar su portería para sumar puntos y evitar desperdiciar ventajas en el marcador como las sufridas ante el Barça y el Betis, tras ir ganando en ambos casos por 2-0 para terminar 2-3 y 2-2, respectivamente.