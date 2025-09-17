El Girona, próximo rival del Levante, es la víctima favorita de Etta Eyong El nuevo delantero granota anotó su primer gol en Primera División ante el equipo catalán y en esta temporada ya asistió con el Villarreal

Marc Escribano Valenca Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:30

Karl Etta Eyong ha caído de pie en el Levante, con un gol en su debut como granota en el Ciutat de València ante el Betis. El delantero camerunés cumplió con las expectativas que había a su alrededor tras su mediático fichaje procedente del Villarreal, y no defraudó a su nueva parroquia, la de Orriols. Con un gran tanto de 'killer', regateando al portero Álvaro Valles, y una definición de nivel apuntando a la escuadra, el africano mantuvo su buen nivel en este inicio de temporada tras brillar en las tres primeras jornadas que disputó en el submarino amarillo.

Y es que precisamente con el Villarreal metió un gol y repartió dos asistencias en las primeras tres fechas del campeonato 2025-26, y curiosamente, uno de esos pases de gol, llegó ante el que se ha convertido en su víctima favorita: el Girona. En la contundente goleada por 5-0 de los de Marcelino ante los de Míchel, Etta Eyong fue titular y asistió en el último tanto del encuentro, cerrando el hat-trick de su compañero Tajon Buchanan.

Pero es que el idilio de Etta Eyong con el Girona no termina ahí. Unos pocos meses antes, el 10 de mayo, en la recta final de la temporada pasada, Etta Eyong consiguió en Montilivi marcar su primer gol como profesional en Primera División. Los cinco minutos que estuvo sobre el campo aquel día fueron suficientes para demostrar su olfato goleador, anotando el solitario tanto que le dio la victoria al Villarreal ante el equipo catalán. Por tanto, en los dos partidos que ha jugado Etta Eyong hasta ahora con el Girona, ha marcado o asistido.

Y esto cobra relevancia debido a que, precisamente el Girona, es el próximo rival del Levante en Liga. Este sábado, a partir de las 14 horas, Montilivi será el escenario en el que el equipo entrenado por Julián Calero buscará su primera victoria de la temporada. Los catalanes no han empezado tampoco muy bien el curso, con números similares a los del Levante de un empate y tres derrotas. Eso sí, el balance goleador negativo de los de Míchel es peor, motivo por el que son actualmente el colista de la clasificación.