Roger Brugué, durante el partido del Levante ante el Betis. EP

Los fichajes del Levante hacen que Brugui pierda protagonismo

El delantero catalán, uno de los héroes del ascenso, fue suplente ante el Betis ya que Calero apostó por Etta Eyong y Olasagasti en su alineación

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 10:08

Las cosas han cambiado en el Levante en cuestión de unos pocos meses. El conjunto granota consiguió el deseado ascenso a Primera División de ... una forma muy sufrida de la mano de Julián Calero, consiguiendo escapar de la dura categoría de plata. Y uno de los artífices de esa promoción fue sin duda Roger Brugué, que anotó once goles y repartió cuatro asistencias en 37 partidos con el Levante durante la pasada temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

