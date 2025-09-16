Los fichajes del Levante hacen que Brugui pierda protagonismo

Las cosas han cambiado en el Levante en cuestión de unos pocos meses. El conjunto granota consiguió el deseado ascenso a Primera División de ... una forma muy sufrida de la mano de Julián Calero, consiguiendo escapar de la dura categoría de plata. Y uno de los artífices de esa promoción fue sin duda Roger Brugué, que anotó once goles y repartió cuatro asistencias en 37 partidos con el Levante durante la pasada temporada.

El delantero catalán de 28 años fue además titular indiscutible en prácticamente todos los encuentros del conjunto granota, quedándose en el banquillo únicamente en cinco de ellos, aunque siempre partiendo luego como revulsivo en las segundas partes. Únicamente se quedó sin participar en las cinco ocasiones que estuvo lesionado con algún problema físico. Pero siempre que estaba disponible, jugaba, y de forma habitual, bastantes minutos siendo importante para Calero.

Esto, en el inicio de temporada en Primera, parecía mantenerse. Durante las tres primeras jornadas del campeonato, Brugui fue titular ante Alavés, Barça y Elche. No obstante, su rendimiento no está siendo el esperado y eso ha provocado que el técnico granota haya tomado la decisión de relevarle al banquillo, algo que ya ocurrió ante el Betis este último fin de semana, coincidiendo además con la llegada de los últimos fichajes al equipo granota.

Y es que el refuerzo estrella de Etta Eyong ha provocado un cambio total en el ataque levantinista. El delantero camerunés ha llegado para ser importante y así se demostró contra los verdiblancos: titular desde el primer momento y gol en su debut. Eso sí, esto provocó que el que se cayera de la alineación fuera Brugui, al cual el salto a Primera le está costando. Y es que cabe recordar que el de Báscara no había jugado todavía ningún minuto en la máxima categoría del fútbol profesional español hasta este momento, tras conseguir el ascenso con el Levante.

El cambio de sistema de Calero, pasando del 5-4-1 al 4-4-2 en rombo tampoco ayudó a mantenerse en la alineación a un desdibujado Brugui, que vio como Jon Ander Olasagasti era el elegido para actuar en ese rol de interior en el centro del campo aunque cayendo hacia banda izquierda, una posición en la que el propio catalán ha actuado de forma recurrente en el Levante durante las últimas temporadas. Con contrato hasta 2028 y siendo uno de los jugadores más queridos por la afición del Ciutat de València, la situación de Brugué en el Levante no peligra, pero es evidente que ha perdido jerarquía con el salto a Primera y que es bastante posible que esta temporada tenga un rol más de revulsivo y cuente con menos minutos con Calero.