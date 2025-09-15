Etta Eyong: «Tenía mucho estrés personal para demostrar que puedo hacer grandes cosas con el Levante»

Etta Eyong tubo un debut casi soñado con el Levante, ya que en su primer partido como granota, además de ser titular y de ... hacerlo delante de su nuevo público en el Ciutat de València, abrió su cuenta personal goleadora en Orriols con un tanto a los diez minutos de partido contra el Betis. El camerunés puso el 2-0 con un gran gol en el que regateó la salida del portero Álvaro Valles, definiendo con calma y clase a la escuadra. No obstante, los verdiblancos remontaron y el Levante solo pudo sumar un punto, el del empate.

«Creo que ha sido un partido complicado, pero hemos demostrado que podemos hacer grandes cosas en casa. Nos toca solo seguir trabajando, pero creo que es un punto importante también para seguir luchando. La permanencia es posible porque confiamos en el trabajo que estamos haciendo. Así que sí, la verdad que sí, es un buen punto, porque sabemos que el trabajo que estamos haciendo está bien, y nos toca solo seguir», dijo el propio Etta Eyong en zona mixta al finalizar el encuentro.

Eso sí, el camerunés tuvo que pedir el cambio porque su físico dijo basta durante la segunda mitad, aunque se descarta que sea algo grave. «Ha sido el gemelo, que se me ha subido. Estoy bien, creo que voy a recuperar esta semana para estar fuerte. Pero bueno, tenía mucho estrés personal para demostrar que puedo hacer grandes cosas con este equipo, pero creo que me toca solo seguir trabajando, hacerlo como estoy haciendo, para poder conseguir la permanencia», aseguró el delantero.

Etta Eyong ya se llevó su primera ovación del Ciutat cuando la megafonía anunció su nombre en las alineaciones, y recibió otra con su primer gol como granota: «Bueno, creo que es el primero de muchos, gracias a mi compañeros también, que me han ayudado mucho, y creo que eso vale bien para el equipo. Como he dicho, llevaba mucho estrés para demostrar que sí que puedo ayudar al equipo, con todas las noticias y lo que se ha hablado, ya han visto lo que pasa ahora con este gol. Creo que este gol me ha relajado mucho. Pero bueno, el gol ha sido del equipo, gracias al capitán (Pablo Martínez) también, que nos ha ayudado en la presión. Y creo que desde ahí, todo ha salido bien con el primer gol que he hecho», aseguró el africano, el nuevo ídolo levantinista.

Finalmente, Etta Eyong se deshizo en elogios al apoyo de la afición y aseguró que no se esperaba la decisión del entrenador Julián Calero de ponerle de titular en su primer partido. «Creo que este punto también es de los compañeros, que necesitan también ese apoyo de la gente. Lo que das a la gente siempre te lo devuelve la vida. Bueno, creo que tampoco no me esperaba de la titularidad como he llegado, pero creo que con el trabajo que he hecho para allá, he demostrado al míster que sí que puedo ayudar, como se ha visto hoy», sentenció.