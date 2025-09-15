Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Etta Eyong, durante su primer partido con el Levante, ante el Betis. EP
Zona mixta

Etta Eyong: «Tenía mucho estrés personal para demostrar que puedo hacer grandes cosas con el Levante»

El delantero camerunés habló en zona mixta de sus sensaciones tras marcar su primer gol con la camiseta granota y dio por bueno el punto sumado ante el Betis

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:02

Etta Eyong tubo un debut casi soñado con el Levante, ya que en su primer partido como granota, además de ser titular y de ... hacerlo delante de su nuevo público en el Ciutat de València, abrió su cuenta personal goleadora en Orriols con un tanto a los diez minutos de partido contra el Betis. El camerunés puso el 2-0 con un gran gol en el que regateó la salida del portero Álvaro Valles, definiendo con calma y clase a la escuadra. No obstante, los verdiblancos remontaron y el Levante solo pudo sumar un punto, el del empate.

