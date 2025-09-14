Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Subidón del precio de la luz este lunes: las horas prohibitivas para enchufar los electrodomésticos
Iván Romero, tras hacer el 1-0 en favor del Levante. EFE

El 1x1 del Levante-Betis: Iván Romero lo hace casi todo bien

El delantero falló un gol cantado, abrió el marcador y trabajó en defensa en favor del colectivo

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:04

Nada que ver con el día del Elche y sí muy similar al partido contra el Barça. La salida en tromba del Levante surtió efecto. ... Pero acabó pasando factura el desgaste físico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ayuntamiento de Valencia detecta una red para empadronar con documentos falsos a cambio de 1.500 euros
  2. 2 El popular barrio de Valencia que más sube el precio para comprar una vivienda en el último mes
  3. 3 Un hombre de 51 años muere en un accidente de moto en Valencia
  4. 4 Un herido tras un accidente entre dos coches en la avenida Hermanos Machado de Valencia
  5. 5 Una mujer de 70 años, herida grave al ser atropellada en Torrent por un patinete cuyo conductor se dio a la fuga
  6. 6

    Escarlett: la víctima 229 de la dana de Valencia que murió en el vientre de su madre
  7. 7

    La alta sociedad valenciana se cita en una boda en la Ribeira Sacra gallega
  8. 8 La Policía busca al conductor de un patinete que huyó tras atropellar a una mujer en Torrent y causarle lesiones muy graves
  9. 9 Aemet activa un aviso amarillo en la Comunitat por lluvias este domingo y anuncia un bajón de temperaturas en Valencia
  10. 10 Así será la transformación de la calle San Vicente: las bicis le ganarán un carril al coche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El 1x1 del Levante-Betis: Iván Romero lo hace casi todo bien

El 1x1 del Levante-Betis: Iván Romero lo hace casi todo bien