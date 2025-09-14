El 1x1 del Levante-Betis: Iván Romero lo hace casi todo bien

Nada que ver con el día del Elche y sí muy similar al partido contra el Barça. La salida en tromba del Levante surtió efecto. ... Pero acabó pasando factura el desgaste físico.

Ryan Portero 8

Pudo haber no estado del todo fino en el primer gol del Betis pero conforme se fue desarrollando el encuentro, su actuación fue ganando enteros de manera decisiva. Lo paró casi todo, excepto ese remate a placer que terminó dando el empate al equipo andaluz. Da confianza al resto del equipo.

Toljan Lateral derecho 7

Es un reloj. Mantiene un tono más que aceptable independientemente de por dónde esté transcurriendo el enfrentamiento. Por su banda estuvo bastante firme, aunque en los últimos instantes del encuentro el rival insistió más de la cuenta. Quizás necesitó más ayuda.

Elgezabal Defensa central 8

El día del Elche cayeron sobre él ciertas sospechas aunque Calero evitó que él asumiera toda la responsabilidad y el técnico prefirió señalar a toda la defensa. Esta vez fue el dueño de muchos balones aéreos dentro del área. Atento siempre en sus tareas de apoyo y cobertura.

Moreno Defensa central 6

Debe ir a más el defensa, que acusó el paso de los minutos y se vio obligado incluso a pedir el cambio. Hasta ese momento cumplió bastante bien con su cometido, si bien entre unos y otros dejaron que Cucho golpeara desde la frontal para hacer el primer gol visitante. Su estreno fue bueno.

Manu Sánchez Lateral izquierdo 6

Un día le toca Lamine Yamal y otro Antony. No gana para disgustos el lateral, que se las está viendo en el Ciutat con jugadores que están a un nivel top. Aún así, trató de controlarlo y lo consiguió en diversas fases del partido, aunque el bético tiene una calidad que le hace ser excepcional.

Oriol Rey Centrocampista 8

No perdió la concentración en esa tarea multifuncional que requería el encuentro. Concentrado para cubrir los huecos de sus compañeros y sereno cuando se trataba de cortar el avance rival y entregarlo a otros jugadores de más calidad que él. Mejoró respecto a otros duelos.

Pablo Martínez Centrocampista 6

Parece que tiene muy claro que no está dispuesto a entregar la batuta en el centro del campo. Su presión dio lugar al segundo gol. Eso sí, debe estar más atento en las marcas dentro del área, como en el gol anulado al Betis. Quizás Calero debió cambiarlo antes por el desgaste físico.

Olasagasti Centrocampista 6

No era un partido fácil para él. Fue una de las sorpresas del once inicial. Calero echó mano del exjugador de la Real porque por ese lado izquierdo granota entraba Antony y tenía que vigilarlo, primero con Manu Sánchez, y luego con las ayudas de Olasagasti. Sin presencia ofensiva.

Carlos Álvarez Interior derecho 8

Su inteligencia y su visión del fútbol está por encima de la gran mayoría de futbolistas de Primera. Hizo dos asistencias, la primera la falló Iván Romero y la segunda fue para adentro. Aguantó sobre el terreno de juego, lo que ya es una buena noticia para que vaya ganando en confianza.

Iván Romero Delantero MVP 9

Falló un gol cantado pero lo enmendó de inmediato con el 1-0 y con un trabajo generosísimo en favor del colectivo. Calero disfruta con él porque se garantiza un trabajo excepcional. Esta vez actuó como segundo punta y desde luego no tuvo reparos en ayudar siempre en defensa.

Etta Eyong Delantero 9

Aguantó una hora en el terreno de juego pero fue suficiente para plasmar que es capaz de sacar oro casi de la nada. El balón peleado por Pablo lo transformó en gol, dejando patente que físicamente es un portento y que acapara la atención de los defensas rivales. Aún puede ir a más.

Morales Interior izquierdo 6

Sabía que debía ayudar a Manu Sánchez porque por esa banda cargaba Bellerín y Antony. Pero también fue dinámico y dio aire al equipo en ataque.

Brugué Delantero 3

Bastante desubicado en un partido que necesitaba un ritmo alto porque el equipo estaba pasando por sus peores momentos de asfixia.

Dela Defensa central 5

Demasiado pronto vio la amarilla. Debe ajustar más para no castigar al equipo. Parecía que iba a ser titular. En el empate estaba fuera de sitio.

Koyalipou Delantero 3

Con el ritmo que tenía el duelo, se esperaba algo más en su estreno como jugador del Levante. Lo ideal es que vaya a más.

Arriaga Centrocampista 4

Quizás debió salir antes para dar más sostenibilidad al equipo en ese centro del campo, totalmente superado por el empuje rival.

Julián Calero Entrenador 7

Un diez por la presión alta en el arranque, un aprobado justito porque estaba cantado que el equipo se iba a ir poco a poco apagando.