Calero: «Es un tema mental. Quieres agarrarte a la victoria, y te hace meterte demasiado atrás»

Julián Calero se mostró insatisfecho con el punto que sumó su Levante ante el Betis en el Ciutat, después de que su equipo volviera a ... desperdiciar una ventaja de dos goles a favor, como le pasó ante el Barça. «No es un tema físico, eso es evidente. El equipo ha acabado atacando al rival, es un tema mental que muchas veces estás consiguiendo una victoria y quieres agarrarte a ella, y eso te hace meterte demasiado atrás. Queríamos que ellos sufrieran cada vez que corremos. Pero para eso hay herramientas para hacerles sufrir, y sacamos en la segunda parte los refrescos lo más rápido posible, para darnos frescura de seguir atacando. Necesitábamos esa primera victoria, y eso a veces no produce cosas buenas. En cuanto consigamos la primera, todo se rodará mucho más. Hemos roto el casillero, es un punto, no es mucho, pero tienes la sensación de que estás un poco más cerca», dijo el técnico granota.

«Etta Eyong se le ha subido un poco el gemelo y la tensión, del debut y la pasión que le ha puesto, y eso le ha pasado un poco de factura física. Y Matías Moreno dice que ha notado una molestia atrás, él piensa que no es grave, pero a mí me da mucho miedo. No parece importante, pero le haremos pruebas», comentó Calero sobre los dos jugadores lesionados. «Han estado muy bien. Hemos tenido un arranque fenomenal, creyendo en el plan de partido y con mucho acierto, buscando los espacios que sabíamos que podíamos encontrarles, aunque también nos los han encontrado ellos a nosotros. Etta tiene esa presencia y seguridad en sí mismo, y tiene hambre, y cuando eso lo juntas, suele dar éxito. Carlos Álvarez ha empezado muy bien, tenía pensado quitarle en el 75, pero con el gol en contra he decidido dejarle. Estaba muy cansado y todavía le falta esa chispa, y aún así, mientras le aguantan las fuerzas, es capaz de marcar diferencias con esa calidad para filtrar y desbordar. Cuando tengamos a todos recuperados estoy convencido de que vamos a ser más competitivos», destacó después el entrenador.

«Tenemos que mejorar mucho atrás, hemos encajado dos o más goles en cuatro partidos. No vamos a marcar todos los días tres goles. Tenemos que sacarle rendimiento a cada gol. No lo estamos haciendo todavía. Hoy había mucha dificultad, pero se nos han puesto escenarios para aprovechar. Hemos puesto toda la carne en el asador y nos ha faltado un puntito de acierto en las dos áreas. En el segundo gol hemos dejado el área sola, son cosas que no podemos hacer. Eso te castiga porque es fútbol de élite. Me voy a agarrar a todo lo bueno de la primera parte, que ha sido extraordinaria. El que tenga miedo, que se dedique a otra cosa. A por el siguiente partido», dijo el técnico granota. «Si ves el partido en la primera parte, hay un cambio notable, tienes más gente por delante, y al tener a Etta e Iván queríamos jugar de esta manera. No teníamos ese tipo de jugador en las primeras jornadas y optamos por ser fuertes en ambas áreas y poder defender bien para contraatacar. Pero para ganar en Primera hay que hacer más cosas. Por ahí vino el cambio, y estoy satisfecho. Los mediocentros tienen que echar una mano en la defensa de área, hay que mejorar un par de cosas que matizaremos, y espero que nos dé ese puntito de fe para ganar partidos, que lo vamos a necesitar», señaló Calero.

«Ryan es que es así. Él es especial, viene de una cultura especial, en cuanto a que tienen un entendimiento especial del calentamiento y la activación, y le damos pie a que lo pueda hacer. No había ningún problema. Y después el calor, pues hombre, a ver, estamos en septiembre, sabemos que Valencia es calurosa, y cuatro de la tarde, como arree y esté abierto el cielo, hace muchísimo calor, y eso dificulta el espectáculo. No se ha notado entre comillas, pero sí en tema lesiones y sobrecargas, el jugador se queda con menos líquido dentro del cuerpo, y si este partido se hubiera jugado a las nueve de la noche, hubiera sido bueno, pero como lo que diga va a dar igual, prefiero aceptar la hora que me pongan», dijo sobre el horario y el calor sufrido en el Ciutat. «Ese cambio me ha condicionado, porque no era el cambio. Llevaba mucho tiempo sin jugar desde principio, pero mi intención era refrescar por dentro con Vencedor, y ya cuando quedaron menos minutos y nos habían empatado, decidimos meter a Arriaga en doble pivote, para ver si teníamos chance de ganar el partido. Contaba con que podía pasar, pero no quería que fuese ese cambio tan pronto, pero los partidos vienen como vienen y hay que aceptar», dijo sobre el cambio de Matías Moreno.

«Matt es un buen portero, nos da seguridad y experiencia, y la lástima es que nos vamos con dos goles encajados, que en estas circunstancias, aunque la segunda parte la hagas más fea, tienes que ser un poquito más fuerte para no conceder. Si sigues encajando a este ritmo, no te vas a sostener. Todos tenemos que defender mejor. Tenemos un número de goles a favor aceptablemente bueno para ser un recién ascendido, pero tenemos que mejorar atrás para poder optar a las victorias», señaló sobre la actuación de Ryan y los goles encajados. «Hemos cambiado varias veces las posiciones, hemos metido a Carlos por dentro y tener una salida limpia, y que pudiera lanzar a Koya, Morales y Brugui, pero ya estaba más escaso de fuerzas. Claro que podemos jugar más directos. Ha sido con la intención de que Etta e Iván sean nuestras vías de escape. Tenemos que alternar bien eso. Esos detalles no son tan detalles y hay que cuidarlos. Hay que darle importancia a todo, porque no andamos sobrados en nada», destacó sobre el sistema.

«Ha sido principalmente porque en Elche nos faltó mucho el balón, y metimos a Olasa con Carlos para hacer un cuadrado por dentro y combinar por dentro, teniendo más posesión. Al tener dos delanteros era diferente a otros días. Por ahí iba la situación de sacar a Olasa, para controlar un poco. Kervin lleva entrenando unos días, pero es un jugador importante y con jerarquía, que dadas las circunstancias no era mi intención darle muchos minutos para que no tuviera riesgo de lesión, pero dadas las circunstancias tras el empate de ellos, fue para buscar ese tercer gol. Creo que ha hecho un buen trabajo en estos minutos, me voy satisfecho», sentenció sobre Olasagasti y Arriaga.

«Lo que pasa es que todos tienen buenos o malos partidos, si nos ponemos a sacar la lupa, es que el día de Elche no estuvo bien el entrenador ni nadie, y culpar a alguien así y señalarle, no me parece bien. Ha venido aquí a trabajar y cuando juegue, jugará, y cuando no, pues no. No hay más. Las características de mis centrales son determinadas y tenemos que ajustarlo. Era importante que estuviera bien y asumiera galones en defensa. Ni le defiendo ni le dejo de defender, yo defiendo a mis jugadores cuando toca. Hay que ser sensatos, humildes y mirarse el ombligo», dijo en defensa de Unai Elgezabal. «Esa sensación tenemos, pero también que cada punto va a ser de pico y pala. Mira lo que nos ha costado este, entonces todo lo que consigamos va a ser con mucho sudor y esfuerzo. El equipo, cuando seamos capaces de coger ritmo todos, estoy tranquilo porque no voy a perder la calma pase lo que pase, ni va a cambiar mi tono. Pero lo que creo es que debemos mantener la tranquilidad y que el equipo va a dar y está compitiendo. El calendario está siendo muy exigente, y hay que apretarse el cinturón. La gente está involucrada y los chicos quieren. Espero que este punto sea el arranque de algo importante, no lo voy a ver como algo negativo a pesar del 2-0 que nos han levantado. No ha podido ser, pero me voy con la sensación de que podemos competir», sentenció Calero.