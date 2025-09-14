Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet anuncia probables chubascos con tormentas este lunes en la Comunitat y señala en qué zonas caerán
Julián Calero, en el Ciutat de València. EP
Rueda de prensa

Calero: «Es un tema mental. Quieres agarrarte a la victoria, y te hace meterte demasiado atrás»

El técnico del Levante se muestra satisfecho con el punto sumado ante el Betis

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:08

Julián Calero se mostró insatisfecho con el punto que sumó su Levante ante el Betis en el Ciutat, después de que su equipo volviera a ... desperdiciar una ventaja de dos goles a favor, como le pasó ante el Barça. «No es un tema físico, eso es evidente. El equipo ha acabado atacando al rival, es un tema mental que muchas veces estás consiguiendo una victoria y quieres agarrarte a ella, y eso te hace meterte demasiado atrás. Queríamos que ellos sufrieran cada vez que corremos. Pero para eso hay herramientas para hacerles sufrir, y sacamos en la segunda parte los refrescos lo más rápido posible, para darnos frescura de seguir atacando. Necesitábamos esa primera victoria, y eso a veces no produce cosas buenas. En cuanto consigamos la primera, todo se rodará mucho más. Hemos roto el casillero, es un punto, no es mucho, pero tienes la sensación de que estás un poco más cerca», dijo el técnico granota.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Espacios grises

