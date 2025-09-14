Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los activistas contra Israel logran que La Vuelta se cancele a su paso por Madrid
Etta Eyong, durante su primer partido con el Levante, ante el Betis. EP

A este Levante le cuesta mucho mantener una ventaja a favor

El conjunto granota suma su primer punto empatando con el Betis en casa, pero desperdicia una ventaja de 2-0 neutralizada por los verdiblancos

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:24

A este Levante le hacía mucha falta ganar. Daba igual cómo. Pero había que sumar. Lo sabía el conjunto granota y lo sabían las ... más de 20.000 personas que poblaban las gradas del Ciutat de València. No se podía fallar por cuarta vez consecutiva. Daba igual que el que estuviera al otro lado fuese el Betis. No había que tener miedo. Pero a pesar del inicio arrollador, el equipo de Julián Calero volvió a tropezar con la misma piedra y desperdició, como ante el Barça, una ventaja de dos goles a favor en casa. Al menos, rascó el punto del empate, que sirve únicamente para no ser farolillo rojo como el único equipo sin puntuar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El popular barrio de Valencia que más sube el precio para comprar una vivienda en el último mes
  2. 2

    El Ayuntamiento de Valencia detecta una red para empadronar con documentos falsos a cambio de 1.500 euros
  3. 3 Un hombre de 51 años muere en un accidente de moto en Valencia
  4. 4 Una mujer de 70 años, herida grave al ser atropellada en Torrent por un patinete cuyo conductor se dio a la fuga
  5. 5 Un herido tras un accidente entre dos coches en la avenida Hermanos Machado de Valencia
  6. 6 Aemet activa un aviso amarillo en la Comunitat por lluvias este domingo y anuncia un bajón de temperaturas en Valencia
  7. 7

    La alta sociedad valenciana se cita en una boda en la Ribeira Sacra gallega
  8. 8 Así será la transformación de la calle San Vicente: las bicis le ganarán un carril al coche
  9. 9

    Escarlett: la víctima 229 de la dana de Valencia que murió en el vientre de su madre
  10. 10 Mercadona estrena sección este lunes en cuatro supermercados en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias A este Levante le cuesta mucho mantener una ventaja a favor

A este Levante le cuesta mucho mantener una ventaja a favor