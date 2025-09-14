En directo, Levante UD - Real Betis Balompié

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 4 D14/09 · Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz
Levante
16:15h.
1
-
0
Real Betis
Iván Romero (1')
Min. 6
LEV
BET
Gol! Min 1'
Gol de Iván Romero
Valencia
Domingo, 14 de septiembre 2025, 15:28
6'
Junior Firpo (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
6'
Falta de Etta Eyong (Levante).
2'
¡Gooooool! Levante 1, Real Betis 0. Iván Romero (Levante) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
2'
Falta de Sergi Altimira (Real Betis).
2'
Etta Eyong (Levante) ha recibido una falta en campo contrario.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Julián Calero
4-4-2
Mathew Ryan
portero
Jeremy Toljan
defensa
Unai Elgezabal
defensa
Matías Moreno
defensa
Manu Sánchez
defensa
Carlos Álvarez
centrocampista
Oriol Rey
centrocampista
Pablo Martínez
centrocampista
Jon Olasagasti
centrocampista
Karl Edouard Blaise Etta Eyong
Delantero
Iván Romero
Delantero
Manuel Pellegrini
4-2-3-1
Álvaro Vallés
portero
Héctor Bellerín
defensa
Natan Bernardo de Souza
defensa
Valentín Gómez
defensa
Junior Firpo
defensa
Pablo Fornals
centrocampista
Sergi Altimira
centrocampista
Antony Matheus dos Santos
centrocampista
Nelson Deossa
centrocampista
Rodrigo Riquelme
centrocampista
Cucho Hernández
Delantero
30,2%
LEV
69,8%
BET
|1
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|0
|1
|Faltas cometidas
|1
|
