Urgente Escarlett: la víctima 229 de la dana de Valencia que murió en el vientre de su madre

LaLiga EA Sports Jornada 4 D14/09 · Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz

Escudo Levante Unión Deportiva

Levante

16:15h.

1

-

0

Real Betis

Escudo Real Betis Balompié

  • Iván Romero (1')

Min. 6

[ALTERNATIVE TEXT]

LEV

[ALTERNATIVE TEXT]

BET

Gol! Min 1'

Gol de Iván Romero

Jeremy Toljan, con el Levante. Iván Arlandis

En directo, Levante UD - Real Betis Balompié

Sigue el minuto a minuto del partido del equipo granota en el Ciutat de València

Minuto a minuto

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 15:28

Icono6'

Junior Firpo (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono6'

Falta de Etta Eyong (Levante).

Icono2'

¡Gooooool! Levante 1, Real Betis 0. Iván Romero (Levante) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.

Icono2'

Falta de Sergi Altimira (Real Betis).

Icono2'

Etta Eyong (Levante) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Julián Calero

4-4-2

Alineación

Mathew Ryan

portero

Jeremy Toljan

defensa

Unai Elgezabal

defensa

Matías Moreno

defensa

Manu Sánchez

defensa

Carlos Álvarez

centrocampista

Oriol Rey

centrocampista

Pablo Martínez

centrocampista

Jon Olasagasti

centrocampista

Karl Edouard Blaise Etta Eyong

Delantero

Iván Romero

Delantero

Manuel Pellegrini

4-2-3-1

Alineación

Álvaro Vallés

portero

Héctor Bellerín

defensa

Natan Bernardo de Souza

defensa

Valentín Gómez

defensa

Junior Firpo

defensa

Pablo Fornals

centrocampista

Sergi Altimira

centrocampista

Antony Matheus dos Santos

centrocampista

Nelson Deossa

centrocampista

Rodrigo Riquelme

centrocampista

Cucho Hernández

Delantero

Estadísticas

30,2%

BET

LEV

69,8%

BET

BET

1 Goles 0
1 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 0
1 Faltas cometidas 1

