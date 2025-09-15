Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Matías Moreno, con el Levante ante el Betis. EP

Matías Moreno, en duda por sus molestias físicas

El central argentino del Levante cuajó un buen partido ante el Betis en su primera titularidad, pero fue sustituido por un dolor muscular

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:19

Sorprendió Julián Calero con su decisión de alinear al joven argentino Matías Moreno en el eje de la zaga levantinista para el duelo ante el Betis, formando pareja con Unai Elgezabal en la vuelta al sistema de cuatro defensas, pero dejando en el banquillo a Dela, que venía siendo indiscutible. No obstante, el albiceleste cuajó un buen partido ante el Betis en su primera titularidad como granota, mostrándose contundente en los duelos, especialmente en el juego aéreo.

Eso sí, su físico, que ya había sufrido una lesión muscular nada más llegar al Levante este verano durante la pretemporada, dijo basta en el minuto 66 de encuentro, cuando tras ser regateado, se llevó la malo a la parte posterior del muslo derecho y no pudo levantarse del suelo. Inmediatamente, Moreno pidió el cambio y tuvo que ser sustituido por, precisamente, Dela. El argentino se marchó por la línea de fondo, ayudado por los servicios médicos del Levante, con una notable cojera.

Noticias relacionadas

Etta Eyong: «Tenía mucho estrés personal para demostrar que puedo hacer grandes cosas con el Levante»

Etta Eyong: «Tenía mucho estrés personal para demostrar que puedo hacer grandes cosas con el Levante»

A este Levante le cuesta mucho mantener una ventaja a favor

A este Levante le cuesta mucho mantener una ventaja a favor

Calero: «Es un tema mental. Quieres agarrarte a la victoria, y te hace meterte demasiado atrás»

Calero: «Es un tema mental. Quieres agarrarte a la victoria, y te hace meterte demasiado atrás»

La preocupación de la afición levantinista reside ahora en el estado del jugador, que está jugando cedido este año en el Ciutat de València procedente de la Fiorentina. Con tres partidos en cuestión de una semana y media que le vienen ahora al Levante, con el duelo ante el Girona este sábado 20 (14 horas), el partidazo ante el Real Madrid en Orriols del martes 23 (21:30 horas) y el duro desplazamiento a Getafe del siguiente sábado 27 (14 horas), Moreno es seria duda para estar disponible, como mínimo, en el primero de ellos.

Así lo aseguró el propio Calero en rueda de prensa, que quiso ser precavido. «Matías dice que ha notado una molestia atrás. Él piensa que no es grave, pero a mí me da mucho miedo. No parece importante, pero le haremos pruebas. A Etta Eyong se le ha subido un poco el gemelo entre la tensión del debut y la pasión que le ha puesto, y eso le ha pasado un poco de factura física», dijo el entrenador del Levante. Por tanto, Moreno recibirá tratamiento específico estos próximos días y podría ser baja ante el Girona, si no se recupera a tiempo de esos calambres.

