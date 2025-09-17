Ryan: «El míster comenta que estamos defendiendo demasiado atrás, y eso tenemos que mejorarlo»
El portero australiano del Levante habla en rueda de prensa de su fichaje por el equipo granota y sus primeros partidos de vuelta en la Liga
Valencia
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:13
Mathew Ryan llegó al Levante en el final del mercado de fichajes, y rápidamente se ganó la confianza de Julián Calero, convirtiéndose en el ... portero titular del equipo granota, ganándole el puesto al joven Pablo Campos, que era el que había comenzado la temporada bajo palos. El veterano australiano, pese a que no destaca por sus centímetros, ha demostrado veteranía y experiencia en sus primeros dos encuentros como levantinista, aunque los resultados de derrota ante el Elche y empate ante el Betis no han sido los mejores. Este miércoles, tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Buñol, ha atendido a los medios en una extensa rueda de prensa.
«Las experiencias que vivía durante mi fichaje aquí, yo sabía que era conocido que el club estaba buscando un portero, y que el Levante buscaba desde el inicio del mercado. Estaba preguntando a mi representante si había una opción, estaba tranquilo, pero de repente al estar en contacto con Héctor Rodas, hablamos y tal. Para jugar en un equipo de la Liga, necesitas un proyecto y una buena oportunidad. Además, una ciudad que ya conozco y un idioma que me gustaría pensar que conozco bastante también, y para mí tengo este hambre para competir en el nivel más alto que pueda y es lo que tiene el Levante, una oportunidad para mí. Muy contento de estar aquí y de que el club haya confiado en traerme aquí», dijo Ryan en su primera intervención.
«Sería una historia larga para explicar todos los detalles de mi carrera, pero todos los jugadores queiren jugar y tal. En unmomento, allí en Brighton, estaba pensando que me podía haber quedado toda mi vida aquí jugando en una liga como la Premier, pero Graham Potter decidió quitarme del equipo de una manera un poco extraña para mí, y busqué estabilidad mientras que estoy jugando por el tema de la selección. Soy quien soy y estoy en esta aventura fuera de Australia porque quiero jugar, y en los momentos en los que puedo controlar más esto como en los mercados, si un míster no cuenta conmigo, busco una solución. Mientras todo esto, la gente puede sacar sus propios pensamientos, de si causo problemas y tal por tener tantos movimientos, pero si averiguas lo que ha pasado, creo que todos los clubes hablarían bien de mí, que no he causado problemas con nadie. Trabajo bien y pongo al equipo primero, apoyo a mis compañeros, y estoy intentando hacer eso aquí. Si tengo los retos de la selección también, y estoy comportándome mal y con rabia, no me va a poner en una buena situación para estar preparado de cara a los partidos de la selección, por ejemplo. Me hubiera gustado tener más estabilidad, pero ha salido así e intento afrontar todos los días para ser el mejor», afirmó el australiano.
«Para mí es un poco cómo hacemos el balón parado o los córners, si hacemos hombre a hombre o en zona. Lo importante es la implicación del equipo. Para mí es más eso que un sistema diferente. En mis experiencias, muchos sistemas pueden funcionar con plantillas. El cuerpo técnico puede meter en un equipo los sistemas y cómo quieren que juguemos, más que los futbolistas que tienen y cómo cogen esa información. Entonces, si estamos cambiando algo táctico, intento meter quién soy como jugador. El míster tiene experiencia en crear medios ambientes de éxito, el año pasado es un ejemplo de esto, e intento lo mejor para esto, si jugamos con cinco o con cuatro atrás, tenemos la responsabilidad como jugadores de hacer lo que nos pide el míster», señaló el portero.
«Siempre al llegar a un equipo tardas un poco de tiempo para conocer a los compañeros y al cuerpo técnico, estos detalles al final creo que con mis cualidades que puedo acostumbrarme y adaptarme rápido, y desafortunadamente ahora, hemos roto el patrón de que vamos bien sin sacar algo, y sacamos un punto positivo contra un gran rival como el Betis. Sabemos que este año vamos a tener que sufrir en momentos, y a partir de todo esto, tenemos y queremos dar rendimiento para sacar puntos. Antes de mi llegada aquí, jugábamos contra el Alavés y el Barcelona, y vi cosas que me gustaron del equipo, y sigo pensando esto. El partido contra el Elche nos fuimos nosotros mismos un poco más flojos que en los anterior, y contra el Betis volvimos mejor y estamos un punto más cerca de nuestra meta y más cerca de ganar un partido. Nuestro reto de este año es la permanencia y estamos trabajando duro por esto, estamos haciendo mucho vídeo para aprender de nuestras experiencias para mejorar y poco a poco recuperamos jugadores lesionados, y eso nos da más estabilidad al equipo tras el cierre del mercado», contestó el oceánico.
«No es aceptable tener estadísticas así. Siempre, soy portero, y pienso más en defender supongo, pero en mi opinión general aprendí de un entrenador que tenía de joven, si no encajamos un gol, lo peor que puede pasar es un empate a cero. Estamos marcando y generando oportunidades, pero estamos encajando goles. Como equipo estamos descubriendo experiencias nuevas en esta Liga y la calidad que hay, y tenemos que gestionar el juego mejor en este tema. Somos conscientes de ello y es algo que tenemos que mejorar. Si evitamos encajar gol, tenemos más oportunidades de ganar un partido. No ha sido suficiente ni aceptable, y estamos trabajando duro para corregir estos detalles. Espero que tengamos la pelota nosotros más arriba atacando en vez de defender», destacó el ex del Valencia, entre otros equipos. «Leo muchas cosas, sobre otros deportistas o gente que tiene éxito en los negocios, y una vez leí un libro de Michael Jordan que su entrenador dijo que un jugador llevaba la camiseta con el número 13, pero que su mentalidad era que la mala suerte iba a ir para sus rivales. No tengo ninguna superstición, solo que la mentalidad está metida en utilizar mis cualidades en ayudar al equipo a ganar y nada más», sentenció el guardameta granota.
«El míster, como es, hacemos mucho vídeo y estamos viendo cómo vienen esas oportunidades para los rivales, y estamos defendiendo demasiado atrás. Cuando vamos a por ellos, como en los principios de los partidos, tenemos más éxito. Como portero también, si hay una acción de un centro o un balón parado lateral, cuanto más fuera hay más espacio para salir. Pero también he visto, por ejemplo a Carlo Ancelotti, que le gustaba poner a su defensa más en el área pequeña. Al final son detalles. El míster comenta que estamos demasiado atrás, y la sensación mía es que hay mucha velocidad, pero tenemos que en primer lugar encontrar este equilibrio de dar respeto al rival pero no demasiado, pero tampoco no dar nada de respeto. Pensaba en algunos momentos que estábamos dando demasiado respeto y replegando demasiado», culminó Ryan.
Sobre su estado físico, desmintió que sufriera algún problema físico ante el Betis, cuando fue atendido: «Yo ví que Etta Eyong estaba lesionado y que estábamos con uno menos, y las reglas dicen que un portero no puede sacar si recibe tratamiento. Entonces cogí la pelota y me fui al suelo para darle tiempo a mi compañero a volver. Alguna gente dirá que estaba engañando, pero es un engaño dentro de las reglas. Es la responsabilidad de los árbitros, que tienen que interpretar si alguien está actuando un poco. Fue una acción de gestionar un momento del partido para hacernos más fuertes porque estábamos con uno menos en ese momento».
«Soy un futbolista y quiero llegar a un sitio, y 'hit the ground running' que decimos en inglés, llegar a un sitio y estar a tope. Me pasó cuando me fui de Donosti a Copenhaguen, y dos días más tarde tuve que jugar un partido de clasificación de Champions. Entonces soy alguien muy atento que tengo las experiencias y cualidades que estas situaciones de llegar y adaptarse puedo dar o máximo que pueda. Poder comunicarme y saber la ciudad ayudan a esos detalles. Los recuerdos que tengo en mi carrera son los mejores que he tenido en mi vida, e intento repetirlos las mayores veces posibles, porque es lo que me da felicidad», comentó Ryan.
El sol y el calor valenciano, eso sí, le ha costado al australiano: «Estaba quitándome repeticiones por el calor que hacía en el calentamiento. Me ha costado un poco, porque el sol estaba pegándome ahí y no me encontraba un sol así de fuerte... Aunque yo jugaba a 35º a veces en Dubái o Arabia Saudí, pero era el momento más caliente del día, a las tres del mediodía cuando salimos al calentamiento, con la manga larga y los pantalones negros, pues salió así. Tengo que gestionarlo así y cuando entré en el campo para empezar el partido ya estaba bien, pero quité un poco de calentamiento para estar en buena forma. Ahora vamos a jugar contra el Girona a las 14 horas, igual que contra el Getafe. No pasa nada, es bueno para poder ajustar y es lo que tengo que hacer».
«Podíamos haber perdido el otro día, pero el equipo luchó para tener más oportunidades. Somos competitivos, y la lucha está ahí en nosotros. Si no tenemos eso, entramos en un momento difícil y duro. Lo que noto en mi época aquí hasta ahora, veo la mejora de lo que estamos haciendo y tenemos muchos jugadores que están ganando sus primeras experiencias en la Liga también, y estamos combinando todo para subir el nivel del equipo. Poco a poco lo estamos haciendo, queda mucho fútbol y el reto es el mismo», añadió Ryan.
Preguntado por cómo fue su temporada entrenando en solitario, fue sincero: «Estuve esperando más tiempo de lo que esperaba en encontrar equipo. Pero por razones salió así para mí, y bueno, es una calidad que tengo el poder ajustar. Tenía opciones que no me llamaban la atención para decidir. Hasta que el Levante, en todo el mercado, salió como la mejor opción para mí, y la paciencia me dio la recompensa en este sentido. El año es muy largo y tengo que seguir dando lo mejor de mí mismo y tengo que seguir dando lo mejor de mí individual y colectivamente para el equipo. Tenemos un partido este sábado que tenemos muchas ganas de jugar, e intentar ganar».
«El fútbol siempre te da muchos motivos. Un Mundial, no quiero decir una palabrota, pero es lo mejor. Para mí, trato todos los partidos como si fuera un partido del Mundial. Si jugamos una clasificación contra, con respeto, India o un equipo así, y no trato el mismo partido como si fuera contra Argentina, no puedo dar lo mejor de mí mismo. Claro que hay un Mundial al final de esta temporada, pero lo que pienso primero es los retos que tenemos aquí, que me dan motivación para dar lo mejor de mí todos los días. Jugar en el nivel más alto y en el Levante, esta oportunidad está ahí, pero la responsabilidad es mía para demostrar que me merezco jugar de titular también. Si yo hago mi mejor todos los días, me va a llevar en el camino que he estado en mi carrera y las cosas nunca pasan por casualidad. Estamos trabajando duro y tengo mucha hambre aún para conseguir cosas, me siento bien mentalmente y joven. Me gustaría crear más recuerdos a través del éxito, y así es como funciono», dijo sobre el Mundial y su selección.
