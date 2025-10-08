Héctor Rodas: «Por Etta Eyong ya ha habido intereses, va a ser un jugador importante en el mercado»

Si alguien hay que sepa transmitir qué es y qué significa el Levante UD, ese es Héctor Rodas Ramírez (7-3-1988). Desde que ... era un niño, en este caso en el sentido literal, ha estado inmerso en la evolución que ha vivido el club. Primero como futbolista, siendo capitán en todas las categorías de la cantera y después en el primer equipo. Más tarde trabajó como asistente en el cuerpo técnico de Felipe Miñambres. Ahora, junto a José Gila, es el secretario técnico, donde ambos fueron los responsables de confeccionar la plantilla tras el ascenso.

-¿Cómo vive y lleva la adaptación al nuevo cargo?

-Muy contento. Es cierto que cuando Felipe decidió no continuar, en marzo dimos el salto tanto José Gila como yo. Entonces era un momento de incertidumbre, porque no sabíamos muy bien si iba a haber un ascenso porque el equipo estaba en la lucha, pero la victoria en Elda fue muy importante y entonces uno ve que puede ser. La gente me decía que era un marrón, pero yo lo veía como una oportunidad de crecer y ayudar a mi club. Y así fue.

-¿Han supuesto unos meses de más esfuerzo físico?

-Sí. Le hemos echado muchas horas desde marzo e incluso hasta ahora. Son muchas horas de pensar, de reflexionar, de tomar decisiones, de analizar. Al final las decisiones se toman con mucho tiempo de trabajo y no es fácil. Tomar decisiones para tu club es una responsabilidad mayor, porque esto lo siento como mío. Estás poco tiempo con la familia y mucho en el estadio, pero es algo que me apasiona. Es un paso hacia delante y a pesar de mi juventud creo que tenía que coger esta oportunidad e intentar aprovecharla.

-¿Era más difícil hacer un equipo para pelear por un ascenso o para competir en Primera?

-Creo que ambos casos. Había dos escenarios en los cuales en los dos iban a ser muy complicados por el límite salarial. En Segunda teníamos ya todo bien planificado también y con el ascenso es otra opción que tenemos que valorar. A nivel de salarios somos los últimos con diferencia respecto al resto. Entonces teníamos que ser muy ingeniosos, proactivos, tenerlo todo muy claro y por eso llevamos tanto tiempo trabajando en las dos posibilidades para acertar. Ese acierto y que las cosas salgan bien no es fácil.

-¿Hay gran diferencia al trabajar ahora en los despachos?

-Sí, es totalmente diferente. En alguna ponencia del Máster de Dirección Deportiva, te decían que lo más fácil de todo era fichar. Pero no sólo firmas jugadores, sino que tienes que gestionar muchas personas: primer equipo, filial, agentes, cuerpos técnicos… A nivel de oficina es igual y estás en contacto con todos los departamentos. Sobre todo es importante y he aprendido a tener cierta paciencia y empatía con la gente, conociendo sus motivaciones, problemas, estar cerca de ellos e intentar ayudar en lo que se pueda.

Ampliar Héctor Rodas, delante de los trofeos. Irene Marsilla

-¿Le sorprendió la marcha de Felipe Miñambres?

-Sí. Ciertas noticias te sorprenden porque no te las esperas y por el momento en que fue. Son decisiones que toma la directiva y él mismo. Pero nosotros seguíamos trabajando con nuestra idea.

-Miñambres confió mucho en usted

-Como decía mi padre, hay que ser siempre agradecido a todo el mundo. Me dio la oportunidad de volver al Levante tras mi retirada y para mí fue muy importante. Sobre todo la oportunidad de estar tanto en el filial como en el segundo tramo con el primer equipo, conocer un poco las dos plantillas, la forma de ser los jugadores… Y luego también entrar en la dirección deportiva fue gracias a él. Me sirvió para dar este paso y conocer absolutamente todas las visiones desde todos los puntos de vista.

-¿Ha heredado rasgos de Miñambres?

-Sobre todo en el trato personal. Al estar de segundo entrenador con la primera plantilla y con el filial, generas una relación con el jugador, que es importante para tomar decisiones, valorarlo en el día a día y también, por desgracia, de darles malas noticias como cuando se trata de una baja. Incluso acercarme después de los partidos a comentarle cómo ha ido el partido, qué opino sobre él, qué puede mejorar. Para un director deportivo o secretario técnico, estar cerca de la plantilla y cuerpo técnico es importante para recoger información, saber el feedback y también para ayudar e ir alineados con tal de lograr el objetivo.

-¿Le ha llamado durante estos meses?

-No. No le he escrito ni me ha llamado. Entiendo que cuando uno se va, a lo mejor uno está más ocupado o no tiene ganas de hablar.

-¿Cómo sintió la incertidumbre de si sería finalmente el secretario técnico o Danvila escogería otra opción?

-Lo que sí que nos transmitió Danvila es que viniera quien viniera, si tenía que venir, nosotros íbamos a formar parte de su equipo. Entonces esa incertidumbre se reduce un poco. Pero como trabajador, vivir con ella, tanto por el ascenso como por la información que estábamos recabando y el equipo que estábamos formando, sí te hacía vivir el momento diferente. No disfrutabas tanto, porque al final no sabías muy bien qué iba a pasar. Somos gente joven, con mucha hambre y con ganas de crecer en este mundo de la dirección deportiva. Teníamos que demostrar casi 20 veces más que cualquier persona y mostrar que estábamos preparados para ello. Le presentamos a Danvila nuestra metodología e idea que llevábamos de cara a futuro, si la quería valorar y la valoró en ese momento. Nos dejó trabajar. Teníamos que hacer como cuando un chaval debuta: demostrar tu valía, no tener miedo a nada y creo que al final ese trabajo diario, ese compromiso, esa lealtad y ese cariño al club ha dado lugar al buen trabajo que hemos realizado.

-¿Ha mantenido roles con José Gila?

-Somos un binomio que nos complementamos muy bien. Lo que no tiene uno, lo tiene el otro y estábamos en contacto todo el día. Creo que hablo más con él que con mi mujer. Son muchísimas horas e incluso, si quieres, puedes estar todo el día trabajando. Es cierto que en el día a día, ahora, él se encarga más del Scouting, pero a nivel de mercado estábamos los dos a la par, según quien tuviera más relación con el agente, si había iniciado el proceso… No tenemos ningún tipo de celo el uno del otro y el buen rendimiento del grupo es el que está haciendo que funcionemos.

-¿Cómo conseguía atraer a los jugadores al haber limitaciones económicas?

-En algunos casos ha sido por anticipación y de demostrar que en ese momento era nuestra primera opción. Todos los fichajes han sido primeras y segundas opciones y es de ensalzar que un club como el Levante y su límite salarial lo consiguiera. Lo logramos eso explicándole el proyecto, les he repetido que Valencia casi todos los años es la ciudad más votada por la mejor calidad para vivir, hemos hecho videollamadas con todos los jugadores, tanto los que han llegado y los que no han llegado para saber qué objetivos tenían, si tenían hambre… Ellos también nos tienen que convencer a nosotros. Consistía en ser muy insistentes, en anticipación, transmitirle el proyecto, transmitirle la ciudad, transmitirle qué clase de afición tenemos, el estadio que tenemos, la futura ciudad deportiva. Apelar a nuestro producto y al poder de convicción.

-¿Ha tenido en cuenta el factor personal y no sólo deportivo para hacer fichajes?

-Sí. Una cosa que le sorprende a Danvila es que hemos tenido acceso a clubes y directores deportivos de todas las partes posibles. Esa llegada a futbolistas tan jóvenes, la capacidad que tenemos Gila y yo de hablar idiomas, así como establecer contactos nos servía para conocer la impresión de otros entrenadores o responsables que antes los hubieran tenido. Incluso a veces los veía por redes sociales. Incluso veía en las reuniones si no tenían la ambición que debían tener. Por destacar un caso que me sorprendió, destacaría a Mathew Ryan. Me entrevisté con él tres veces y me demostró que tenía muchas ganas de venir aquí y ayudarnos.

-¿Cuál ha sido la importancia de Calero y Danvila en el mercado?

-Hemos intentado hacer un trabajo en equipo. Al final es toda la información que hemos recabado durante estos años. La base de datos del club tiene casi 16.000 informes de los jugadores y el visionado que hemos hecho no sólo con Gila, sino con el equipo de scouts formado por Ríos, Lucas Luz y Pablo Ortega. También hemos incorporado a Losa. La información había que filtrarla, elegir nuestras opciones y argumentamos al míster y Danvila, que es el que toma la última decisión. Intentamos involucrar a todo el mundo para estar alineados: Calero, si hacía falta, realizaba una última llamada para convencer al jugador de que iba a ser importante. Al mismo tiempo, Danvila lo teníamos en nuestro equipo de trabajo para que tomase la decisión de seguir adelante y era bueno para todos.

-¿Avanzar tan pronto en algunos fichajes no es un hándicap para otras oportunidades de mercado?

-Si las opciones del principio se hicieron es porque teníamos muy claro que iban a ser las mejores opciones. Evidentemente luego el mercado evoluciona y pueden haber descartes de otros equipos. Queríamos que se incorporaran pronto al equipo lo antes posible para adaptarse. Es cierto que, por mala suerte, alguno de ellos se lesionó durante las primeras semanas, pero son anecdóticas y no puedes hacer nada en ese tipo de lesiones. Por otros jugadores sabíamos que teníamos que esperar hasta el último momento. Incluso con Etta Eyong estábamos en contacto desde marzo o abril, aunque estaba en Primera RFEF y confiaba mucho en sus posibilidades. O Unai Vencedor, que llega el último día del mercado cuando llevábamos dos meses hablando con el agente. Por haber tenido esa paciencia, logramos conseguir hacer una operación muy beneficiosa en la comparativa económica y de rendimiento. Nunca sabes realmente cuál es el momento de hacer un fichaje. Lo que tenemos claro, tanto los que hicimos al principio como al final, es que estamos súper satisfechos de lo que hemos traído.

-¿Le frustra que Matturo aún no haya podido debutar?

-A mí me haría mucha ilusión que Matturro estuviera disponible, que demuestre su nivel, igual que lo están haciendo los otros jugadores que están. Siento satisfacción al ver que siete fichajes están a un alto rendimiento y que el trabajo que han realizado durante el verano ha valido la pena. Al final el fútbol es un deporte de élite es inversamente proporcional a la salud y por eso el chico está teniendo la mala pata de sufrir lesiones musculares, pero confiamos mucho en su nivel. Es un jugador por el que el Genoa pagó un traspaso alto a pesar de su juventud, que ha sido campeón del mundo con Uruguay y que es uno de los centrales que tiene más proyección en su país. En el momento en que logramos su fichaje, muchos de los directivos deportivos de la Primera División me escribieron para felicitarme porque era una opción que les parecía muy interesante.

-¿Merecía la pena correr el riesgo con los precedentes de Matturro?

-Hay que acometerlo porque al final son jugadores que, si no están pasando esos momentos, no vendrían al Levante. Son apuestas que haces que te ponen bien, no te ponen mal. Nosotros creemos mucho en su proyección, en todos los valores que tiene ese jugador y hay que esperar a que se encuentre bien, y llegue su momento. El día que le den la oportunidad, va a demostrar su nivel.

-¿Por qué se demoró la oficialidad del fichaje de Toljan?

- Por Toljan fue de los primeros que contactamos, además su agente es de Valencia. Lo llevábamos siguiendo bastante tiempo en el Sassuolo, tenía proyección y un valor muy importante y nos iba a aportar esa experiencia y elegancia que tiene al jugar. Nos ha sorprendido a todo el mundo. Estaba atado, pero dependía de otra operación importante para nosotros que iba un poco ligada a su fichaje. No pudimos hacerlo público hasta que no cerrásemos el otro. Se puso algo nervioso al estar varios días en el hotel sin poder entrenar. Le dimos cariño y tranquilizamos porque Levante contaba con él, pero simplemente era algo que no se podía oficializar hasta entonces.

-¿El Levante puede permitirse un futuro traspaso por Manu Sánchez?

-Va a depender un poco de donde estemos. En primera división se podría analizar. Como otros, es un jugador que no vendría tampoco en su mejor momento, en la que buscaba una oportunidad en la cual pudiesen otra vez volver a su nivel, con esa hambre que buscábamos y está demostrando que está en un nivel muy alto. El otro día le felicité en el aeropuerto por la integración que está teniendo, por el rendimiento que está dando y a estos jugadores hay que agradecer que hayan dado el paso para venir al Levante.

-¿Ha afectado el cambio de sistema por la planificación deportiva?

-Nosotros somos los encargados de construir una plantilla para dar argumentos al entrenador, para que pueda confeccionar su once y estructura de juego con lo que él crea conveniente. Nuestra idea era darle dos jugadores de nivel por posición, y que pudiese adaptarse a un modelo u otro. Creo que se está viendo con cualquier jugador que sale y tiene diferentes opciones y al aplicar el cambio de estructura durante la Liga.

-Tiene una gran confianza en Cabello. ¿Por qué no salió cedido?

-Como club. consideramos que Cabello y otros jugadores que vienen de la cantera y son activos nuestros, debemos cuidarlo. Pese a no ser nuestro trabajo, consideramos que debíamos buscar el lugar para que evolucionen su rendimiento y crezcan como jugadores. Viendo la situación del cambio de sistema, que los firmados se estaban recuperando y que podía tener menos minutos, analizando las distintas opciones del mercado en Segunda encontramos varias muy buenas. Considero que tengo esa confianza, le llamo y le traslado que en un equipo iba a jugar todo y volver con más fuerza, como cuando yo me fui cedido al Elche u otros como Pablo Martínez y Morales que también salieron cedidos. El jugador consideró que quería quedarse y ganarse el puesto aquí y Cabello sigue siendo importante para nosotros, con el que tengo un cariño especial y le apoyaré y daré consejos.

-Si no cambia su situación, ¿Carlos Espí y Cabello seguirán toda la temporada?

-Con Carlos Espí fue un poco lo mismo, porque podíamos cerrar la llegada de Etta Eyong y tendría más difícil jugar. Buscamos un mejor contexto para su desarrollo y también decidió quedarse. Si no siguen jugando, aparecen otros contextos buenos para ellos y deciden ganarse minutos en otro sitio, podrán salir.

-¿Qué pasó durante el verano con Álex Forés?

-En marzo hicimos una auditoría de contratos y al acabar la Liga teníamos a cuatro delanteros con contrato. Máximo podíamos realizar un movimiento o dos en el puesto. En ese momento decidimos que había que esperar y al final nos decidimos por otras de las opciones que manejamos.

-¿Cómo recibiste la noticia de la retirada de Iborra?

-A Iborra lo considero como parte de mi familia. Tuvimos muchas conversaciones, hablamos de cómo se sentía, de qué quería hacer en el futuro… Es un jugador y una persona muy inteligente y vio que se podía retirar en lo más alto, después de dejar de ganar mucho dinero por venir a competir al Levante en Segunda División. Como levantinista, qué mejor manera de lograr ese ascenso, dejarlo en Primera como capitán y tras ser importante. Creo que era el mejor momento de colgar las botas y empezar otra etapa que también iba a disfrutar en el club. Estaba tranquilo porque iba a seguir en casa, que ha dado todo, que siente el Levante como suyo y que mira más por el club que por él mismo.

-¿Qué contacto profesional mantiene ahora con Iborra?

-Los días que subo al entrenamiento o viajo con ellos, intento saber cómo están los jugadores, si hubo algún problema durante la semana, el rendimiento, qué funciones hace, si puedo dar algún consejo de formación… Esa cercanía y confianza que tenemos en el día a día intentamos también aplicarla en el trabajo. A nivel personal, nos vemos ahora menos de lo que deberíamos. El otro día pudimos juntarnos después de varios meses, pero mientras sea por trabajo y aquí en el Levante, pues bueno es.

-¿Morales tiene capacidad para seguir en Primera División con el Levante?

-Morales ahora va entrando en distintas facetas o fases del juego que considera el míster. Él está contento con él, aporta mucho en el vestuario y es un emblema aquí por lo que ha logrado a base de goles. Al igual que Iborra, va a tener esa capacidad de elegir, es inteligente, tendrá que tomar decisiones y ahora debemos ver en qué nos puede ayudar en el presente, como hizo el año pasado donde fue muy importante sobre todo a final de Liga. Calero lo conoce mucho y lo va a introducir cuando considere.

-¿Morales tiene opción de ampliar su contrato una temporada?

-Acaba contrato. Son negociaciones que se deberán abordar en su momento, con él y con su entorno.

-¿Hubo alguna opción de que Etta Eyong pudiera venir antes del último día de mercado?

-Hubo contactos desde mayo y junio con el Villarreal e incluso se barajó que viniese cedido. Se fue alargando todo, luego empezó a demostrar gran nivel con el primer equipo y que complica las negociaciones, pero venía de Primera RFEF y si no estuviera haciendo lo que está demostrando ahora seguramente que nos lloverían bastantes palos por ese esfuerzo realizado. La dirección deportiva, Calero y Danvila teníamos confianza en su proyección y capacidad de estar aquí, pero la decisión fue a última hora ya que hubo muchos equipos interesados en él. Es de agradecer que decidiese estar con nosotros y que diese ese paso intermedio porque aquí va a ser protagonista. El día que debuta, dicen su nombre y escucha la ovación, creo que Etta Eyong ve que no se le ha engañado y que aquí se va a sentir importante. Hemos intentado ser cercanos y gracias a Dios estamos contentos con su rendimiento y con su humildad y forma de ser.

-¿Le sorprende que no siguiera en el Villarreal tras ese comienzo?

-A lo mejor el Villarreal en su planificación ya contaba con que iba a firmar otros delanteros que fueran importantes y que Etta no tuviera los minutos que merecía o pudiera tener. No sé realmente la intrahistoria y posiblemente valoró que en el Levante iba a ser primera espada en Primera División para demostrar su valía.

-¿Considera que Etta Eyong está capacitado para seguir los pasos de Caicedo y Koné?

-Creo que sí. Incluso lo está demostrando con un impacto más a corto plazo que Caicedo y Koné. Si sigue en esta línea, posiblemente los supere y ojalá nos ayude para continuar en Primera, como hicieron ellos.

-¿Ha llamado algún club preguntando ya por Etta Eyong?

-Por Etta Eyong ya ha habido intereses. Va a ser un jugador importante en el mercado por sus goles y características porque así no hay muchos. Llama la atención, por rendimiento y edad. Tenemos que disfrutarlo, que siga con este rendimiento y así estaremos más cerca del objetivo de la permanencia.

-¿Le sorprende el impacto de Julián Calero tras llegar al Levante?

-Calero es un entrenador que lleva años demostrando que saca gran rendimiento a sus plantillas. Ha logrado algo que estábamos deseando hace tiempo como es un ascenso. Este año veo que se está adaptando poco a poco y muy bien a una nueva categoría, ha sabido cambiar rápidamente cosas que no terminaban de funcionar, lleva al grupo muy bien y estamos muy contentos con esos puntos que estamos consiguiendo.

-¿Ve la exigencia de Calero también a la hora de la confección de plantilla?

-Desde la exigencia tenemos que crecer todos. Con él tengo una relación directa, nos decimos lo que pensamos y en eso consiste para intentar mejorar en el día a día. A nivel de mercado igual. Si considerábamos que era la mejor opción, se intentaba hacer.

-Calero termina contrato. ¿Hay plazos para negociar una renovación?

-Todavía no. Acabamos de subir a Primera División, estamos más centrados en el día a día y reconducir un poco el inicio que estábamos teniendo pese a que las sensaciones eran buenas. El tiempo y los meses irán pasando, valoraremos todas las situaciones y podremos sentarnos cuando lo consideremos oportuno todas las partes.

-¿Va a llegar pronto la renovación de Carlos Álvarez?

Carlos Álvarez es como un fichaje para nosotros. Ha demostrado tener valores de compromiso, lealtad y cariño hacia nuestro club. Él también es sabedor que le hemos dado la opción de ser profesional y es una persona muy agradecida por ello. Tuvimos conversaciones antes del mercado, pero es muy tranquilo en el día a día, no se desvía del foco, conoce que hemos hecho un esfuerzo para que se quede y Danvila cree mucho en la meritocracia. Estamos trabajando en ello, el camino es muy positivo y espero cuando antes poder lograr que Carlos siga por el jugador que es.

-¿Qué nota pondría al mercado del Levante?

-Un notable. Depende de lo que pase en el verde. El mercado es el mercado, pero los resultados son los que mandan. Si hacemos un mercado bueno y no ganamos un partido, no sería bueno. Pero con las limitaciones que teníamos, creo que es una nota considerable.

-¿Qué virtud y defecto considera que tiene como secretario técnico?

-Como virtudes, diría la ambición, la ilusión que tengo por crecer y el trabajo por las horas que he realizado. También el sentimiento, ya que lo hago porque creo que puedo ayudar al Levante y me siento preparado y con ganas de poder hacerlo. Defecto diría ser tan perfeccionista, que me ha pasado también con algún jugador que no terminas de estar al 100% contento. Pero esa exigencia es la que nos lleva al éxito.

-¿Su presente le lleva a entender mejor otras etapas profesionales?

-Me ha servido porque entiendo la sensación que tiene el futbolista a la hora de recibir noticias, del trato, en el día a día… He intentado hacer las cosas que yo vi y viví en ese momento y que me sirvieron y en cambio otras que no, intentar hacerlas mejor. Creo que pese a ser novato, el haber estado hace poco en el verde me viene bien para saber cómo tratar al jugador en cada momento y entender lo que piensa.

-¿Nota mucho la diferencia generacional en el trato y forma de ser de algunos futbolistas?

-La sociedad evoluciona en todos los sentidos y es cierto que, aunque no todos, a los futbolistas les cuesta escuchar a la gente que tiene más experiencia. Anteriormente ponías las orejas para aprender de esos veteranos. La inmediatez de hoy en día sucede un poco con los futbolistas y los tiempos del proceso. Sobre todo, buscando que el camino de ese jugador sea lo más certero posible, principalmente por ellos.

-¿Confía en que la temporada tendrá final feliz y el Levante seguirá muchos años en Primera?

-Espero que sí. Estamos haciendo los procesos lo mejor posible, confío mucho en ellos. Se está trabajando bien y mucho. Si todo se conjuga, es más fácil lograr los objetivos. Como levantinista, en mi primera experiencia con un grupo de trabajo, conseguir una permanencia y ayudar a poder seguir creciendo otra vez, para mí sería un sueño. Me haría mucha ilusión porque sería volver a ser partícipe. Me emociona mucho ver cómo está creciendo el club y la afición, como no se celebran tanto los goles del Madrid o Barça que yo lo he vivido y me jodía mucho, ver gente joven con las nuevas camisetas… A mí eso me enorgullece porque formo parte de ese proceso. Después de lo mal que lo hemos pasado, me llena de energía para ayudar al club que me ha dado todo como persona y me ha permitido vivir mi sueño de ser futbolista y de jugar en Europa. Me siento un privilegiado de estar aquí y, si lo consideran, estar más años.