Kempes: «Las cosas no están saliendo bien, pero no estoy disconforme»

Mario Alberto Kempes, la leyenda del Valencia CF, analiza cada semana la actualidad blanquinegra para LAS PROVINCIAS y en esta ocasión valora los efectos de la derrota en Girona. «Una semana más y otra vez hay que tomar algo para digerirlo. Hay que digerirlo porque realmente no se está teniendo suerte. No se saben no cerrar los partidos, sino que no se escapen los partidos. Perder tres puntos en estos momentos no es nada bueno porque las cosas no están saliendo bien, pero no estoy disconforme. La verdad que está faltando fortuna. Está faltando empujar el último momento de la pelota para que te entre en el arco contrario. Se hace todo lo que se puede, se lucha a más no poder, pero sigue habiendo despistes. En el segundo gol eran diez camisetas rayadas del Valencia contra una sola y sin embargo le hicieron el gol. Esas son las cosas que hay que cuidar, pequeños detalles que hacen que el Valencia se encuentre ahí. Está abajo, no está muy lejos de esos puestos peligrosos. Está muy cerquita, pero todavía no ha llegado»

«Esperemos que esto vaya a comenzar. Ahora viene una etapa linda, de dos semanas para trabajar esos defectos que se van encontrando. Hay que mirar los vídeos. Pero no los vídeos de las cosas malas, todas malas, también de las cosas buenas que ha hecho la defensa principalmente. O metemos todo el equipo, lo que ha hecho bueno. Frases así, para recordar esos viejos tiempos para de cómo se hace para que el Valencia no pase tantas penurias como está pasando. Porque las cosas malas la van a ver enseguida, pero las cosas buenas son la que hay que buscar ya que tienen tanta gente que maneja tantos aparatos como para cortar y que el técnico esté al tanto de todo lo bueno que pasa. Si tiene que estar una hora, perder un entrenamiento de una hora, no pasa nada. Lo importante es que se recuerden las cosas buenas y así posiblemente se pueda salir adelante, porque no es posible arreglar lo que no se puede. Está roto, ya está. Olvídate. Hay que recordarle a la gente donde se hicieron bien las cosas y recuperarlo a través de la confianza. Esperemos que sea pronto»