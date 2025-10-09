Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Figuración del exterior del polideportivo. VCF

El eterno polideportivo del Nou Mestalla

El Valencia todavía no ha depositado en el Ayuntamiento los más de once millones que cuesta la obra| La alcaldesa dijo hace tres semanas que pronto habría novedades, mientras Atitlan se mantiene a la espera de la compra por 35 millones al estar ligados el terciario y la licencia

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:59

Comenta

El barrio de Benicalap y el Valencia forman una pareja muy particular, un matrimonio de conveniencia que lleva años sin mirarse a los ojos. Lo ... que en un principio iba a ser una felicidad absoluta cuando Juan Soler proyectó un lujoso estadio que iba a revitalizar ese pedazo de la ciudad, se ha ido convirtiendo con el paso de los años en una verdadera pesadilla para todos. Que se lo pregunten sobre todo a aquellos que vieron posibilidad de negocio de restauración en la calle Nicasio Benlloch y se arrepintieron a los pocos años. Pero también se han visto afectados los vecinos de Benicalap, esos que creían que el Valencia iba a construirles un polideportivo y que todavía están con las ganas. El Valencia dice que avanza con paso firme en lo de las obras del Nou Mestalla pero del polideportivo no se tienen todavía noticias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Última hora: Aemet activa un aviso rojo en Alicante por fuertes lluvias y amplía el naranja en Valencia hasta el sábado
  2. 2 Vuelve el miedo a Catarroja: coches precintados y barreras para proteger bajos
  3. 3

    Mazón: «Hemos asistido al festival de un machismo atroz. Sobre mi comida con Maribel Vilaplana, la misoginia ha sido repugnante»
  4. 4 Aemet anuncia más tormentas para este viernes y señala dónde lloverá
  5. 5 El exjugador del Valencia que se ha retirado con 30 años y se ha convertido en inversor inmobiliario
  6. 6 La fachada de Lo Rat Penat, vandalizada: «No ens fareu espanyols»
  7. 7 La dana Alice golpea Valencia de madrugada y causa inundaciones en Catarroja y Alcàsser
  8. 8

    Carlos Mazón: «No niego que le he dado alguna vuelta a volver a ser candidato en 2027. Pero ahora toca gastarse y desgastarse por la recuperación»
  9. 9

    Cohousing senior o cómo envejecer en compañía: el proyecto recién nacido en la Comunitat
  10. 10 El Roig Arena se viste de gala para un día especial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El eterno polideportivo del Nou Mestalla

El eterno polideportivo del Nou Mestalla