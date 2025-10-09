El eterno polideportivo del Nou Mestalla

El barrio de Benicalap y el Valencia forman una pareja muy particular, un matrimonio de conveniencia que lleva años sin mirarse a los ojos. Lo ... que en un principio iba a ser una felicidad absoluta cuando Juan Soler proyectó un lujoso estadio que iba a revitalizar ese pedazo de la ciudad, se ha ido convirtiendo con el paso de los años en una verdadera pesadilla para todos. Que se lo pregunten sobre todo a aquellos que vieron posibilidad de negocio de restauración en la calle Nicasio Benlloch y se arrepintieron a los pocos años. Pero también se han visto afectados los vecinos de Benicalap, esos que creían que el Valencia iba a construirles un polideportivo y que todavía están con las ganas. El Valencia dice que avanza con paso firme en lo de las obras del Nou Mestalla pero del polideportivo no se tienen todavía noticias.

Aunque el club deslizó que la previsión de activar el pago de su construcción se iba a hacer después del verano, a día de hoy nada se sabe al respecto. La última que se refirió a este asunto fue la alcaldesa, María José Catalá. Hace casi un mes, en el programa de À Punt 'Les Noticies del matí' Catalá dio una pista de la que nada más se sabe: «Creo que vamos a tener novedades pronto. Es una de las cuestiones en las que el Ayuntamiento se ha posicionado en favor de la ciudad y ha exigido más al Valencia. Los vecinos merecen esa infraestructura». Casi un mes después, el club todavía no ha depositado un solo euro.

Tanto el Ayuntamiento como el Valencia han preferido no pronunciarse con claridad al respecto, una postura que parece invitar a pensar que se quieren cuidar todos los detalles del anuncio oficial. Es más, se desconoce exactamente si finalmente el Valencia tendrá que abonar más de los 11,2 millones de euros en los que se vino a fijar el coste de todo el polideportivo. Hay que tener en cuenta que esta obra –que empezó con una cifra de 5,7 millones sin IVA– ha dado también que hablar con esas disputas entre club y Ayuntamiento por cuestiones que van más allá de detalles técnicos, como puede ser el pago del IVA a lo que se negó hace ya unos años el Valencia. Las últimas embestidas entre ambos ocurrieron en abril, cuando desde el Ayuntamiento se recordó que «el proyecto presentado por el Valencia CF» databa «del año 2022», y que por lo tanto sería «necesario su actualización, tanto de precios, como de maquinaria y equipos, adaptándolo también a los cambios de normativa que le pudiesen haber afectado desde entonces hasta la actualidad».

Esa 'tensión' se fue diluyendo con el paso del tiempo, aunque siempre han mantenido las partes que la comunicación para pulir detalles era fluida. Atitlán mientras está a la espera para hacer efectivos esos pagos (35 millones y vinculados a unos hitos de obra) al Valencia para hacerse definitivamente con el terciario del Nou Mestalla. Si no hay pago del Valencia al Ayuntamiento por el polideportivo, no hay licencia para el terciario y, por añadidura, no hay pago de Atitlán.