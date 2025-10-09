El Maracena, del recuerdo de Guadix a la resiembra del césped

«Yo estuve en Guadix el día del 4-4 y los penaltis contra el Valencia. Por entonces jugaba en el Granada 74 –equipo que ... en 2010 desapareció– y fui a verlo. Lo que vivimos allí fue una locura. Palop se tragó un gol de falta porque el balón le botó justo delante... ojalá pudiéramos esta vez repetir aquello». Quien así se pronuncia es Juan Rodríguez, actual director deportivo de la Unión Deportiva Maracena, rival al que en poco más de dos semanas va a tener que enfrentarse a partido único el Valencia en la eliminatoria de Copa del Rey.

Existe todavía la duda por saber dónde se jugará finalmente el partido, si en el propio campo municipal de la localidad –de 23.000 habitantes y situada a pocos minutos de Granada– o en otro escenario más grande como Los Cármenes. La visita del Valencia ha revolucionado a todo lo que envuelve a este modesto club que milita en la División de Honor andaluza, empezando por las propias instalaciones. No está claro todavía si se va a poder jugar en dicho escenario como tenía claro desde el primer momento el propio Ayuntamiento ya que debe ser la Federación Española la que tenga que dar el visto bueno.

Ampliar Juan Rodríguez, en el campo del Maracena. LP

De momento, el Maracena se ha puesto manos a la obra y lo más importante es lograr la validación del terreno de juego. Por eso se está resembrando el césped, superficie inusual en clubes de categoría regional pero no equiparable a la calidad y a las condiciones que hay en un campo de Primera. Además, se van a instalar más torres de luz y también dos gradas supletorias con capacidad de dos mil espectadores cada una. En total se espera con esa ampliación un aforo cercano a los 6.500 espectadores. «Vamos a poner todo el empeño para que el césped esté en las mejores condiciones posible. Esto va a ser algo histórico para el pueblo. El teléfono no para de sonar con peticiones de entradas y eso que no tenemos aún claro dónde vamos a jugar», añade Rodríguez.

Sueldos a partir de 100 euros

El Guadix, cuando se cargó al Valencia de Héctor Cúper en aquella famosa tanda de penaltis (Angulo falló el sexto), militaba por entonces en la ya desaparecida Segunda B, lo que hoy sería Primera RFEF. El Maracena está tres categorías más abajo, por lo tanto la diferencia todavía es más acusada. En el Valencia se habla de sueldos –algunos– superiores a los dos millones de euros... netos; mientras que en el Maracena las compensaciones económicas pueden ir desde los 100 a los 500 euros mensuales a sus futbolistas.

«Pase lo que pase, ya tenemos el premio de jugar contra un equipo como el Valencia. Es verdad que aquí mucha gente prefería que nos hubiera tocado medirnos al Betis, pero el Valencia ha sido campeón de Liga, de Copa y también ha conseguido títulos en Europa», añade por último Rodríguez. El Maracena jugó este miércoles el partido aplazado por la Copa que tenía pendiente contra el Cuevas y el resultado fue derrota por 3-1, lo que puede indicar que el rival valencianista paga caro los efectos que conlleva saber que te vas a medir a un Primera División.