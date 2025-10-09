Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los jugadores del Guadix, el día de la eliminación del Valencia. EFE

El Maracena, del recuerdo de Guadix a la resiembra del césped

El rival de Copa del Valencia acondiciona el campo a la espera del visto bueno de la Federación Española e instala más torres de luz y gradas supletorias

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:12

Comenta

«Yo estuve en Guadix el día del 4-4 y los penaltis contra el Valencia. Por entonces jugaba en el Granada 74 –equipo que ... en 2010 desapareció– y fui a verlo. Lo que vivimos allí fue una locura. Palop se tragó un gol de falta porque el balón le botó justo delante... ojalá pudiéramos esta vez repetir aquello». Quien así se pronuncia es Juan Rodríguez, actual director deportivo de la Unión Deportiva Maracena, rival al que en poco más de dos semanas va a tener que enfrentarse a partido único el Valencia en la eliminatoria de Copa del Rey.

El Maracena, del recuerdo de Guadix a la resiembra del césped