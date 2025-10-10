Corberán duda con su once de gala y sólo tiene a tres indiscutibles

No son buenos tiempos en el Valencia, que atraviesa un bache de resultados que provocó que el CEO de fútbol, Ron Gourlay, tuviera que ... aparecer en una improvisada rueda de prensa para calmar el fuego antes de que fuera demasiado tarde. Las derrotas ante Oviedo y Girona han dejado al equipo entrenado por Carlos Corberán en una situación delicada, todavía fuera de los puestos de descenso, pero con los fantasmas del pasado reciente sobrevolando Mestalla.

Es por ello que el equipo blanquinegro necesita una reacción y un cambio de dinámica a base de buenos resultados. El parón de las selecciones está ayudando a olvidar los últimos malos partidos, pero la realidad es que la competición volverá para los valencianistas el próximo lunes 20 de octubre, en Mendizorroza ante el Alavés, un encuentro muy complicado. Y para esa cita, Corberán ya medita una revolución que pueda servir como punto de inflexión.

El técnico valenciano ha probado de todo esta temporada. Defensa de cinco, defensa de cuatro, doble pivote con mediapunta, dos delanteros, extremos a pie natural y bandas a pie cambiado, rotaciones constantes y una alineación titular que todavía no se ha repetido ninguna vez en ocho jornadas. Pero lo que sí parece claro es que Corberán tiene sólo a tres jugadores indiscutibles que sí o sí apuntan a mantenerse en el once de gala: Julen Agirrezabala, el portero; César Tárrega, el central líder de la defensa; y Arnaut Danjuma, el delantero estrella goleador.

A partir de ahí, los otros ocho puestos del equipo están en el aire y en disputa por toda la plantilla. El lateral derecho apunta a ser para Thierry Rendall por los problemas físicos de Dimitri Foulquier, situación similar a la de José Copete, que hará pareja en la zaga debido a la lesión de Mouctar Diakhaby, aunque su rendimiento no convence. El lateral izquierdo está más en el aire que nunca debido al bajo nivel mostrado por José Luis Gayà, que ya ha perdido alguna titularidad sin sanción o lesión de por medio con Jesús Vázquez, algo que se espera que se vea más a menudo.

En el centro del campo, la lógica invita a pensar que Javi Guerra debe jugar siempre, pero el propio Corberán lo dejó en el banquillo en Montilivi. El de Gilet, junto a Pepelu y Baptiste Santamaría se disputan el doble pivote del Valencia, algo que parece que no vaya a cambiar, ya que el entrenador no ha apostado todavía por un trivote. Jugadores como Filip Ugrinic y André Almeida se ven obligados por tanto a actuar en un rol de mediapunta, que aparece en el Valencia si el técnico decide jugar con un único delantero en vez de con dos.

Las bandas son en teoría para Diego López y Luis Rioja, pero ambos han sufrido ya suplencias y jugadores como Dani Raba o Largie Ramazani amenazan sus titularidades. Arriba, la disputa entre Hugo Duro y Lucas Beltrán por el puesto de ariete se mantiene abierta, con el madrileño aparentemente un pasito por delante por sus cifras goleadoras, ya que el argentino todavía no ha visto portería esta temporada como valencianista. En definitiva, de aquí al partido del Alavés, para el que quedan diez días, Corberán tiene tiempo para pensar su equipo, en el que únicamente tres futbolistas parecen claros e indiscutibles. El resto, en el aire.