Horarios confirmados de la primera ronda de Copa del Rey: cuándo juegan Valencia CF y Levante UD

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sorteó esta semana los emparejamientos de la primera ronda de la Copa del Rey, aunque tras conocerse los cruces, faltaba por definir los horarios definitivos para cada una de las 56 eliminatorias, en las que habrá equipos de seis divisiones distintas y hasta 14 categorías diferentes de ámbito tanto nacional como autonómico.

Los 112 equipos participantes disputarán estos primeros cruces entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre, fechas en las que se jugará íntegramente esta ronda que empareja a los equipos con criterios de proximidad geográfica, siempre reservando al conjunto de inferior categoría la condición de local en la eliminatoria. Así, los diez clubes de categorías regionales, todos ellos procedentes de la eliminatoria previa, se medirán a equipos de Primera División ante unas hinchadas prestas a disfrutar en sus terrenos de juego de las grandes estrellas.

En el caso del Valencia, su rival será la humilde Unión Deportiva Maracena. Existe todavía la duda por saber dónde se jugará finalmente el partido, si en el propio campo municipal de la localidad –de 23.000 habitantes y situada a pocos minutos de Granada– o en otro escenario más grande como Los Cármenes. La visita del Valencia ha revolucionado a todo lo que envuelve a este modesto club que milita en la División de Honor andaluza, empezando por las propias instalaciones. No está claro todavía si se va a poder jugar en dicho escenario como tenía claro desde el primer momento el propio Ayuntamiento ya que debe ser la Federación Española la que tenga que dar el visto bueno. Pero lo que sí está claro ya es que el partido se jugará el martes 28 de octubre, a las 20 horas.

En el caso del Levante, su rival será el Orihuela CF. Los granotas buscarán mejorar la imagen cosechada el año pasado en el 'torneo del KO', donde cayeron eliminados a las primeras de cambio ante el Pontevedra, en un día en el que los de Julián Calero se podría decir que dejaron de lado la Copa para centrarse en la Liga, algo que a la postre salió bien ya que se consiguió el ascenso directo. Los granotas emprenderán un viaje más corto que sus vecinos, con destino al emblemático estadio de Los Arcos, para medir sus fuerzas ante el Orihuela, en un partido que la RFEF ha confirmado que se disputará el jueves 30 de octubre, a partir de las 19 horas.