El juez cita ﻿a Ábalos y a Koldo para aclarar los ingresos «opacos» señalados por la UCO
El Valencia celebra un gol en el último partido. EP

Valencia y Levante ya conocen los primeros rivales para la Copa del Rey 2025-26

El Maracena granadino y el Orihuela acogerán a los equipos valencianos de la máxima categoría en esta primera ronda que se disputará entre el 28 y 30 de octubre

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:58

En mitad de todo el trasiego por las jornadas iniciales de Liga, con caminos antagónicos para los dos equipos valencianos que compiten en la élite, este mediodía y coincidiendo con el parón por los compromisos internacionales se abrió la puerta a la Copa del Rey 2025-26. En la sede de la RFEF se celebró el sorteo de la primera eliminatoria en que los equipos profesionales, a excepción de los participantes en la Supercopa, ya entran en escena.

Con la novedad esta edición al aplicarse el criterio por proximidad geográfica en esta primera ronda, justificado para evitar dificultades en los desplazamientos, Valencia CF y Levante UD quedaron encuadrados en la zona 3 para medirse a algún rival de la zona Sur de la península, siempre respetando la condición de local del conjunto de inferior categoría.

La fortuna ha deparado que el equipo valencianista se enfrente al UD Maracena, en su ciudad deportiva ubicada en Granada. Por su parte, los granotas emprenderán un viaje más corto, con destino al emblemático estadio de Los Arcos, para medir sus fuerzas ante el Orihuela CF.

A diferencia de otras ocasiones, esta temporada la primera eliminatoria se adelanta en el calendario. Será a finales de mes cuando se acojan el cúmulo de los 56 encuentros, entre el 28 y 30 de octubre, es decir, coincidiendo con una disputa intersemanal en los distintos estadios del territorio nacional.

