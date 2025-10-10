Arriaga brilla con Honduras y sigue cogiendo ritmo competitivo El centrocampista del Levante disputó los 90 minutos con su país ante Costa Rica y fue el jugador más valorado del partido

Marc Escribano Valencia Viernes, 10 de octubre 2025, 10:56

El Levante está muy atento a lo que están haciendo sus futbolistas internacionales durante el presente parón de selecciones. Al debut de Karl Etta Eyong con Camerún se le ha sumado esta madrugada un gran partido de Kervin Arriaga con Honduras. El centrocampista centroamericano brilló con su país y fue el jugador mejor valorado del encuentro clasificatorio para el Mundial que disputó ante Costa Rica, aunque el partido terminó con un empate a cero.

Arriaga, según las métricas del portal SofaScore, fue el mejor jugador del encuentro con una puntuación de 7,6 conseguida en gran parte por su potencia y acierto en los duelos individuales. Disputó los 90 minutos completos como titular en el centro del campo, y tocó el balón en 98 ocasiones. Tuvo un gran acierto en el pase, completando 76 de los 85 intentos que realizó, terminando pues con un 89% de acierto. Cuatro de esos pases recibieron la calificación de 'clave', puesto que generaron alguna acción de peligro.

En los duelos en el suelo disputó cuatro, y salió vencedor con la pelota en los pies en tres de ellos, números similares a los que firmó en el juego aéreo, donde disputó siete balones divididos y se llevó cinco. Únicamente realizó una falta en todo el partido, terminando sin amonestación, y en cambio recibió tres, además de acumular una intercepción de balón. Su mapa de calor demostró que estuvo corriendo por todo el campo de forma constante, llevándose además muy buenos comentarios de la afición hondureña, que está encantada con el levantinista.

Julián Calero ya ha asentado a Arriaga como centrocampista titular indiscutible en sus alineaciones, y prueba de ello son sus dos últimas participaciones con el equipo granota, en las que partió de inicio ante Getafe y Oviedo, ayudando al conjunto azulgrana a sumar cuatro puntos de seis posibles con un empate y una victoria. El próximo compromiso del combinado hondureño se disputará el 13 de octubre ante Haití en el Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, un duelo clave para la clasificación al Mundial 2026, puesto que enfrenta a primera contra segunda de grupo.