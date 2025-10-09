La última victoria del Levante se salda con efectos colaterales

A pesar de que no entraba en las quinielas iniciales ni entre los favoritos, el Levante logró imponerse en la última jornada en el Carlos Tartiere ... . El conjunto granota pasó por encima del Real Oviedo y se llevó tres valiosos puntos, gracias a los goles de Carlos Álvarez y Etta Eyong, que lo elevan en la clasificación y le permitió adelantar a su rival.

Fue un partido donde el equipo carbayón no terminó de sentirse cómodo y, pese a algunos momentos, no puso en serios apuros a la meta defendida de Mathew Ryan. Plasmó una imagen bastante irreconocible que en días previos sí había mostrado en Mestalla, donde gracias a su competitividad y acierto pudo salir con un triunfo. Pero a pesar de los 25 años que el Oviedo llevaba sin competir en Primera y después de un ascenso histórico que ha tenido que trabajar con creces, el nivel de exigencia desde Grupo Pachuca es alto y esta derrota ante el Levante UD se ha llevado por encima a Paunovic.

El club asturiano ha anunciado esta mañana de forma oficial la destitución de su entrenador. A pesar de la dureza del calendario en estas ocho jornadas iniciales y de que el propio Oviedo no está ahora mismo entre esos equipos instalados en puestos de descenso, no ha sido un resultado que haya dejado buenas sensaciones, tampoco de cara a las expectativas de futuro, y ha tenido un caro peaje.

De esta forma, Julián Calero, que sí ha logrado revertir la situación deportiva de los levantinistas con buenas actuaciones sobre todo fuera de casa y con quien hay depositada máxima confianza, ha ejercido indirectamente como verdugo de Paunovic. El serbio, que llegó al Carlos Tartiere a mediados de la pasada temporada remplazando precisamente a otro exgranota como es Javi Calleja, no continuará en el cargo.

«El Real Oviedo quiere expresar su agradecimiento a Veljko Paunovic y a su cuerpo técnico por su profesionalidad, compromiso y dedicación durante su etapa al frente del equipo. Bajo su dirección, el Real Oviedo logró el tan ansiado ascenso a Primera División, un éxito histórico que quedará para siempre en la memoria del oviedismo. Desde el Club le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales», expresa el comunicado oficial del club.﻿