Goles para el presente y futuro del Levante

En el inicio de temporada del Levante UD hay muchas notas positivas. Las posibles dudas en distintas facetas generadas durante las tres primeras jornadas, ... pronto quedaron disueltas con clarividencias. Una de las principales virtudes viene en el frente de ataque. Si a los equipos de Julián Calero se les pone injustamente la etiqueta de ser defensivos, en estos dos años ha quedado demostrado que no es así. Y base de goles, sus delanteros también lo han patentado. Unos jugadores que rinden en esta campaña 2025-26 y con los que el club tiene la más absoluta tranquilidad de cara al futuro, ya que están blindados con contratos de larga duración.

Iván Romero y Etta Eyong son los que están llevando la voz cantante durante las ocho jornadas iniciales. Reparto de cuatro dianas para cada uno. Nada mal para un equipo recién ascendido. Porque en ocasiones a este tipo de plantillas se les resiste esos goles al dar un salto de categoría, pero no es el caso del Levante, que se alza como uno de los más anotadores. Tanto el de La Solana como el nuevo astro granota no sólo comparten registros, sino también una amplia duración de sus contratos. El '9' azulgrana, tras el ascenso, se aseguró automáticamente una renovación por tres años, debido a una cláusula pactada con Miñambres, mientras que el camerunés llegó este mismo verano y estampó su firma hasta 2029. Si alguien quiere a Etta, debido a los numerosos intereses que ya ha despertado, entre ellos uno importante como es el del Barça, saben que su cláusula es de 30 millones de euros.

Pero no son los únicos goleadores que disfrutan en Orriols y que pretenden continuar una larga estancia de tiempo. Roger Brugué celebró el título de campeones de LaLiga Hypermotion con el anuncio de una ampliación contractual hasta 2028 sobre el césped del Ciutat de Valencia. Esta fue anunciada, a modo de sorpresa, en el videomarcador del estadio y en mitad de la euforia. El de Bàscara todavía no ha podido estrenar su cuenta particular, pero durante el pasado campeonato superó los dobles dígitos y seguro que a lo largo de esta temporada también logrará importantes aportaciones. Para el técnico, de momento es uno de los imprescindibles. Y lo mismo sucede con el más joven de la cuadrilla, Carlos Espí. Si bien apenas ha gozado de minutos y desde el club se le invitó a que buscara más protagonismo en otro destino, es una de las grandes esperanzas a corto-medio plazo.

Quien también llegó en el primer tramo del mercado como un ariete llamado a tener gran peso en el Levante actual es Goduine Koyalipou. Lo hizo cedido desde el Lens, pero con una opción de compra obligatoria de 3 millones de euros, en caso de conseguir la permanencia y rebasar una serie de partidos disputados. En ese caso, el jugador de la República Centroafricana pasaría a todos los efectos a ser propiedad levantinista, como mínimo hasta el año 2028. Mientras y a pesar de la dura e inesperada competencia con la que se ha encontrado, Koyalipou trata de reivindicarse y su primer gol llegó en Girona.

Iván Romero, Etta Eyong, Roger Brugué y Koyalipou, cuatro jugadores por los que pasa el devenir del club, con los que la secretaría técnico actuó inteligentemente para prevenir posibles maniobras del mercado. Pero de entre los delanteros con los que cuenta el Levante, hay una excepción. Esa es Morales, uno de los emblemas a lo largo de la última década. El veterano jugador concluye contrato y, como confirmó Héctor Rodas en una entrevistas a LAS PROVINCIAS, no tiene garantizado seguir. «Son negociaciones que se deberán abordar en su momento, con él y con su entorno», explicó sobre su situación.

Etta Eyong se estrena como titular con Camerún

Primera convocatoria y directo al once titular a competir. El sueño cumplido por Etta Eyong tiene continuidad después de que el seleccionador de Camerún apostara por él y le diera 82 minutos de juego. El encuentro se saldó con una victoria por 0-2, frente a Mauricio. El próximo lunes 13 de octubre, el delantero granota tendrá la oportunidad de participar en un nuevo compromiso, en esta ocasión frente a un rival algo más exigente como es Angola. De esta manera, Etta Eyong sigue viviendo una temporada inmejorable, después de llevar cinco goles y tres asistencias, contando sus aportaciones entre el Villarreal y el Levante, además de ganarse la internacionalidad. A sus 21 años, todavía tiene mucho margen para crecer.