La RFEF insiste en que la Comunitat no puede quedarse sin Mundial

Tras aterrizar este sábado en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández a bordo del avión en el que se ha desplazado la selección española, ... Rafael Louzán ha celebrado un encuentro en la capital ilicitana con los representantes de los clubes de la comunidad autónoma valenciana, con motivo de la celebración del partido clasificatorio entre España y Georgia de esta noche. Al evento, entre otras personalidades, han asistido el embajador del país caucásico, Alexander Chkuaseli, el alcalde de Elche, Pablo Ruz Villanueva, el subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves Martínez, o el director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera Torres.

Además, estaban presentes miembros de la junta directiva de la RFEF, como el presidente de AFE, David Aganzo, distintos presidentes de las federaciones territoriales como el máximo responsable de la FFCV, Salvador Gomar, y clubes de categorías no profesionales de la Comunitat Valenciana como el Hércules CF, el CD Alcoyano, CF Intercity, Orihuela CF o Crevillente Deportivo, entre otros, que han estado representados en el encuentro celebrado en la ilicitana finca de La Magrana.

📸 La @rfef organiza en Elche un encuentro con los clubes valencianos de categorías no profesionales.



➡️ El presidente Rafael Louzán ha transmitido su deseo de que el partido de la @SEFutbol frente a Georgia en el Martínez Valero constituya un gran espectáculo que acerque a… pic.twitter.com/RvKu5wUA3u — RFEF (@rfef) October 11, 2025

Louzán, el presidente de la RFEF, ha agradecido la asistencia a todos los presentes, interesándose por los daños que el reciente temporal sufrido por la provincia alicantina ha podido ocasionar en las instalaciones de los equipos de la zona, al tiempo que ha deseado que los espectadores que este sábado van a presenciar el partido en el estadio Martínez Valero puedan disfrutar de un genuino espectáculo en el que la selección española escale un peldaño más hacia el objetivo de clasificarse para el Mundial de 2026, que el próximo año se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Pero el Mundial de 2026 no es el único que preocupa a Louzán, ya que el de 2030 que se celebrará en España conjuntamente con Portugal y Marruecos todavía no tiene sus sedes definitivas. Cabe recordar que en su última visita a la Comunitat, con motivo de un partido de Nations League disputado en marzo ante Países Bajos en Mestalla, Louzán se pronunció en relación a la solicitud de Valencia de sumarse a las sedes de la Copa Mundial 2030: «Creo que esta comunidad no puede quedar fuera del Mundial y vamos a trabajar para ello».

Esas fueron sus palabras, que bien seguro se han repetido en el encuentro de Elche, en el que uno de los temas a tratar con Salvador Gomar, presidente de la territorial valenciana, habrá sido el avance de las obras del Nou Mestalla, clave para que la Comunitat pueda entrar a última hora como sede mundialista para 2030, si es que se cae alguna otra. Y es que la RFEF ha confirmado que Louzán ha transmitido su deseo de que el partido de la selección frente a Georgia en el Martínez Valero constituya un gran espectáculo que acerque a España al Mundial. Si la Comunitat muestra su apoyo al fútbol de selecciones, estará un paso más cerca.