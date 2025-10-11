Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las autoridades del fútbol español y valenciano, reunidas en Elche. RFEF

La RFEF insiste en que la Comunitat no puede quedarse sin Mundial

El presidente Rafael Louzán participa en un encuentro en Elche en el que ha coincidido con Salvador Gomar, antes del partido entre España y Georgia en el estadio Martínez Valero

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Sábado, 11 de octubre 2025, 17:06

Comenta

Tras aterrizar este sábado en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández a bordo del avión en el que se ha desplazado la selección española, ... Rafael Louzán ha celebrado un encuentro en la capital ilicitana con los representantes de los clubes de la comunidad autónoma valenciana, con motivo de la celebración del partido clasificatorio entre España y Georgia de esta noche. Al evento, entre otras personalidades, han asistido el embajador del país caucásico, Alexander Chkuaseli, el alcalde de Elche, Pablo Ruz Villanueva, el subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves Martínez, o el director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera Torres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las tormentas golpean con fuerza en Valencia y se desplazan ahora a Castellón
  2. 2

    «Vinimos huyendo del agua de la dana y, más que una casa, hemos comprado una piscina»
  3. 3 Cae una roca de 5.000 kilos en Sot de Chera
  4. 4 Emergencias lanza un aviso especial por la dana y pide evitar desplazamientos: «No hay que bajar la guardia»
  5. 5 La Policía Local de Valencia insta a los ciudadanos a abandonar el viejo cauce del Turia
  6. 6 La caída de un árbol de gran tamaño en el centro de Valencia obliga a cortar la calle Pintor Sorolla
  7. 7

    El infierno del hostal clandestino de Mestalla: «Nuestra propia calle nos daba miedo»
  8. 8

    La enfermedad ultra rara que sólo tiene Miquel en la Comunitat
  9. 9 La dana se ceba con Pilar de la Horadada durante la madrugada: 72 personas evacuadas y cerrado el túnel de la AP-7
  10. 10 Un terremoto de grado 3 en el Golfo de Valencia sacude Cullera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La RFEF insiste en que la Comunitat no puede quedarse sin Mundial

La RFEF insiste en que la Comunitat no puede quedarse sin Mundial