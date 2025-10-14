Copete, ante un mes para convencer al valencianismo El central se erigirá como titular en la zaga por la lesión de Diakhaby y tendrá la oportunidad de acallar a los críticos de Mestalla que cuestionan su nivel

Marc Escribano Valencia Martes, 14 de octubre 2025, 10:20 Comenta Compartir

José Manuel Copete tiene ante sí un próximo mes de competición en el que va a tener mucho que demostrar. De hecho, el defensa central del Valencia contará con la oportunidad de acallar a los críticos de Mestalla que han cuestionado hasta ahora su nivel y su rendimiento, ya que durante los próximos partidos y si no hay contratiempos de última hora, se erigirá como pareja de baile de César Tárrega en la zaga blanquinegra.

La lesión muscular que alejará a Mouctar Diakhaby de los terrenos de juego durante prácticamente un mes permitirá que se abran las puertas de la titularidad para un Copete que, tras su fichaje veraniego procedente del Mallorca a cambio de 3,6 millones de euros, no ha terminado de convencer a la parroquia valencianista.

Con la camiseta blanquinegra, el defensor andaluz ha disputado hasta ahora 349 minutos repartidos en cinco partidos de ocho posibles. Fue titular en la primera jornada, jugando los 90 minutos en el empate ante la Real Sociedad. Después repitió en el once ante Osasuna, pero fue sustituido en el minuto 78. Ante el Getafe ya se quedó en el banquillo, aunque apareció en el 82 para defender el resultado positivo.

No obstante, su participación en el desastroso encuentro ante el Barcelona que quedó 6-0, en el que Copete cometió un error que llevó a uno de los goles culés, le apartó por completo de los planes de Carlos Corberán, que desechó también la idea de jugar con tres centrales aquel día. En las siguientes tres jornadas, Copete se quedó sin jugar ni un minuto: convocado pero en el banquillo sin pisar el césped ante Athletic, Espanyol y Oviedo.

Su suerte cambió en Girona, cuando a los cinco minutos de encuentro su compañero Diakhaby se rompió muscularmente. El guineano no podía seguir y tuvo que salir al campo Copete, que prácticamente jugó el partido completo, aunque no ayudó a su equipo a evitar la derrota en Montilivi. Ahora, en el próximo mes de competición, el andaluz de 26 años tiene ante sí la oportunidad de disfrutar de la titularidad como central zurdo del Valencia. El primer duelo, el de este próximo lunes ante el Deportivo Alavés, en Mendizorroza. Y es que apenas va a tener competencia, puesto que el cuarto central de la plantilla es el suizo Eray Cömert, que no ha jugado ni un minuto oficial a estas alturas y está casi que de relleno.