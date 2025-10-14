Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Hapoel Tel Aviv recuerda a Donald Trump y ya está en Valencia
Filip Ugrinic, en el entrenamiento del Valencia de este lunes, en la Ciudad Deportiva de Paterna. VCF

Ugrinic, el fichaje del Valencia que no termina de arrancar

El centrocampista suizo, que ya se ha recuperado de sus molestias en la rodilla, todavía no ha sido titular y apenas suma minutos como blanquinegro

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 10:10

El caso de Filip Ugrinic en el Valencia es llamativo. El centrocampista suizo llegó a Mestalla a cambio de 4 millones de euros procedente del Young Boys de Berna, tras haber sido uno de los futbolistas más destacados de la liga de su país natal en las últimas temporadas. Firmado hasta 2029, se le veía como una apuesta de club al ser un jugador con bagaje internacional, ya que ha jugado hasta cuatro partidos con su selección y tiene experiencia en la Champions League.

No obstante, su arranque como valencianista no ha sido el esperado. De momento, Ugrinic ha disputado cuatro partidos con la camiseta blanquinegra, y ninguno de ellos ha sido como titular. Carlos Corberán no le ha visto todavía suficientemente preparado como para comenzar un partido de inicio, lo que ha limitado su participación a tan solo 89 minutos en Liga. Debutó en la primera jornada con apenas 3 minutos ante la Real Sociedad, y después jugó otros 23 en la derrota ante Osasuna.

El Valencia, ante el reto de asaltar Mendizorroza contra un Alavés crecido

El filial del Valencia toca fondo y Angulo empieza a estar cuestionado

La dura confesión de Piccini: «Al carajo el dinero, me vuelvo a Valencia o me muero de depresión aquí»

Se perdió el partido ante el Getafe por unas molestias que le impidieron entrar en la convocatoria, pero regresó al partido siguiente, la dura humillación por 6-0 sufrida ante el Barcelona, en la que el suizo de 26 años participó con 33 minutos, su mayor minutaje hasta el momento con el Valencia. Después se quedó sin jugar como suplente ante el Athletic, y Corberán volvió a darle la oportunidad con media hora de juego ante el Espanyol, su mejor partido hasta ahora, puesto que de sus botas salió una asistencia al lanzar un córner que remató Hugo Duro.

Pese a eso, las molestias en la rodilla, para ser más exactos en el tendón rotuliano, volvieron a mermar al suizo, que en las últimas dos fechas del Valencia, las duras derrotas ante Oviedo y Girona, se quedó sin participar pese a sentarse en el banquillo con el resto de suplentes. El parón de las selecciones le ha venido bien al suizo, que se ha recuperado aparentemente de sus dolores, ya que este lunes en la vuelta a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna se ejercitó con normalidad con el resto de sus compañeros.

Ahora es decisión de Corberán valorar si Ugrinic está en buenas condiciones para participar en el clave duelo de este próximo lunes ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza. El suizo podría aparecer en el once inicial acompañando a Javi Guerra, ya que tanto Pepelu como Baptiste Santamaría no han cuajado buenos partidos últimamente y el técnico podría estar buscando una revolución en su equipo para cambiar la mala dinámcia de resultados. Y al final, Ugrinic ha sido un fichaje de 4 millones de inversión que de momento, no termina de arrancar. Y se le necesita.

