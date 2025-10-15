Javi Guerra y Diego López apoyan a sus excompañeros internacionales del Valencia desde la grada Los dos jugadores estuvieron presentes en Castalia para presenciar la remontada de la España sub-21 de Cristhian Mosquera y Yarek Gasioworski ante Finlandia

Jugar en un mismo equipo de fútbol, y más si llevas coincidiendo desde las categorías inferiores hasta el primer equipo, hace que muchos jugadores estrechen lazos de amistad que van más allá del deporte y la competición, compartiendo momentos incluso fuera del campo. Prueba de ello es que muchos aprovechan su tiempo libre para seguir viéndose con sus compañeros, incluso en periodos vacacionales o de parón de selecciones, como ha sido el caso esta semana.

Por ejemplo, en la noche de este martes, la selección española sub-21 jugó un partido de clasificación para el Europeo de 2027, y aunque por edad ya no pueden ir convocados, dos jugadores del Valencia como Javi Guerra y Diego López asistieron al Estadio SkyFi Castalia de Castellón para ver a sus excompañeros disputar el partido ante Finlandia, tal y como confirmó la propia RFEF publicando una fotografía de ambos en redes sociales. El combinado español sub-21 logró la victoria con una épica remontada en los últimos minutos (2-1) y es líder del grupo A para la clasificación al Europeo 2027, que se disputará en Albania y Serbia.

En dicho partido, curiosamente, la pareja de centrales de España fue una formada íntegramente en la Academia de Paterna. Tanto Cristhian Mosquera como Yarek Gasiorowski formaron de inicio en el equipo sub-21 español. Los dos, criados en la cantera blanquinegra, llegaron a coincidir en el primer equipo con Guerra y López, estrechando un fuerte lazo de amistad. No obstante, los dos centrales salieron del club traspasados a Arsenal y PSV respectivamente en este último mercado de verano, mientras que Javi y Diego renovaron sus contratos para quedarse en Mestalla.

Cabe recordar que tanto Guerra como López terminaron su etapa con España sub-21 tras competir en el pasado Europeo de Eslovaquia, al igual que César Tárrega, ya que por las limitaciones de edad ya no son elegibles para estas categorías inferiores. Los tres valecnianistas tuvieron una participación destacada en este prestigioso campeonato continental. Sin embargo, España quedó eliminada en cuartos de final contra Inglaterra.