Ramazani, lesionado

Malas noticias de última hora en el Valencia, que perderá a un jugador para los próximos partidos debido a un percance sufrido en un entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Paterna. El futbolista Largie Ramazani ha caído lesionado del cuádriceps de su pierna derecha, tal y como ha confirmado el propio club en un parte médico oficial.

El extremo belga «seguirá tratamiento médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica», dice el escrito del club blanquinegro, que como viene siendo habitual, no incluye tiempos de baja estimados ni número de partidos en los que se ausentará. No obstante, la hemeroteca dice que una lesión en el cuádriceps suele tener un tiempo de recuperación de un mes, por lo que Ramazani podría estar alejado de los terrenos de juego hasta después del próximo parón de las selecciones en noviembre.

Ramazani no ha tenido un arranque positivo desde su llegada al Valencia en el cierre del mercado de fichajes de verano. El ex del Almería y el Leeds ha participado en cinco partidos como valencianista, todos ellos como suplente revulsivo entrando en las segundas partes, y es junto al suizo Filip Ugrinic el jugador que, habiendo disputado minutos oficiales, todavía no se ha estrenado como titular con Carlos Corberán.

En estas cinco jornadas que ha aparecido Ramazani con la camiseta del Valencia, únicamente se rescata la asistencia que repartió en el 3-0 ante el Getafe, brindándole un balón en bandeja a Hugo Duro para que marcara el último tanto del partido. Desde entonces, sus apariciones se han limitado a intentos fallidos de generar acciones de peligro, que acompañadas de los malos resultados colectivos del equipo, han dejado al belga como uno de los señalados del mal momento del Valencia. Y ahora, con su lesión, desaparecerá del panorama durante un tiempo indefinido.