Cañizares defiende a Corberán de las críticas: «Creo que tenemos la piel muy fina»

El Valencia atraviesa un momento delicado de resultados, tras las últimas derrotas ante Oviedo y Girona, que dejaron tocado al equipo entrenado por Carlos ... Corberán y señalados a varios jugadores. Sobre esto se ha pronunciado Santiago Cañizares, mítico exportero del club y habitual opinador y comentarista en diversos programas radiotelevisivos. En su última aparición, en el programa 'La Banda' de À Punt, el guardameta dio su particular opinión y defendió al entrenador del Valencia, que fue señalado por unas declaraciones que se interpretaron como críticas públicas a sus futbolistas.

«Yo creo que Corberán lo único que hizo fue explicar situaciones del juego evidentes. Que se las traslada a ellos seguro veinte veces, y que en ese momento, fruto de seguramente la frustración de haber perdido en casa con el Oviedo, pues el hombre lo que hizo fue abrirse un poco más. Yo no le estoy eximiendo de ninguna responsabilidad, pero creo que tenemos la piel muy fina. Al que no le siente bien es porque no es un jugador de élite. Porque a un jugador de élite, directamente, le da igual qué haya dicho el entrenador. Ya sé yo lo que he hecho todo mal, y ya sé yo que me voy a mi casa con el rabo entre las piernas», destacó Cañizares.

Pero para el exportero, el foco no se debe poner en Corberán, si no en los jugadores. «A diferencia de otros años de crisis, que ya somos expertos en años de crisis, lo que veo es más desconexión entre jugadores y afición. Mestalla va a seguir estando, pase lo que pase, porque siempre hay más de 40.000 personas. Pero sí que es verdad que, a diferencia de otros años, donde parecían otros los culpables, la afición sí que está bastante descontenta con lo que son los jugadores», dijo en À Punt.

Y es que para Cañizares, la crisis del Valencia empieza con el empate ante el Espanyol, que se agranda con las últimas derrotas: «Han hecho muchísimo daño, porque llevamos pocas jornadas. Entonces ponderan mucho la clasificación. Yo creo que toda la tragedia empieza a desmoronarse en el campo del Epanyol, porque ese partido prácticamente estaba ganado. Y no ganar ese partido genera un poco de ansiedad y de mal rollo».

Por otro lado, en el debate del programa de 'La Banda' también se habló de las críticas que está recibiendo Vicente Rodríguez, leyenda del club y actual embajador del Valencia, por estar trabajando con Meriton. Ante eso, Cañizares salió en defensa de su excompañero: «Me parece muy triste que, dado quien nos gobierna y dado quien es el propietario y la gestión que tiene de este club —refiriéndose a Peter Lim—, que el debate que se cierne sobre Vicente sea en si tiene que estar o no tiene que estar. Me parece que es lo más intrascendente del club, que esté Vicente o que esté otro compañero. Lo más trascendente de verdad es que estos debates no deberían existir si tuviéramos una gestión coherente y a Vicente le preguntáramos: 'En estos años que has estado por Europa con el Valencia, ¿qué has visto por ahí para poder aprender y para poder copiar para nuestro Valencia?' Y que diga: 'No, mira, que llevo seis años sin ir a Europa, los vuelos no salen de Valencia hacia Europa'».

Finalmente, Cañizares volvió a señalar a la propiedad como máxima responsable de la mala situación del Valencia. «Este es un club que está muy mal gestionado y con independencia del dinero que se invierta, con independencia de los fichajes que vengan y de la calidad de los jugadores. Nunca los jugadores van a jugar aquí de manera continua a un rendimiento parecido al cien por cien. Y así va a ser sucesivamente con todos los jugadores y con todos los entrenadores hasta que cambie por una gestión profesional donde empecemos únicamente a hablar de fútbol. Un ambiente completamente distinto al que trasladan los cinco mosqueteros que tiene ahora mismo el Valencia. Empezando por el dueño, que ni está ni se le espera, o el presidente, que es el hijo del dueño, o Solís, Corona, el Gourlay este y finalmente Corberán, que es el único que tratará y propondrá algo de profesionalidad porque es un entrenador. Los demás, ninguno tienen el mínimo aval para ocupar el puesto», sentenció Cañizares en sus palabras en À Punt.