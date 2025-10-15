Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Santiago Cañizares, durante su último partido como jugador del Valencia. AFP

Cañizares defiende a Corberán de las críticas: «Creo que tenemos la piel muy fina»

El exportero del Valencia analiza la situación de crisis del club y da su particular clave: «Yo lo que veo es más desconexión entre jugadores y afición»

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:01

Comenta

El Valencia atraviesa un momento delicado de resultados, tras las últimas derrotas ante Oviedo y Girona, que dejaron tocado al equipo entrenado por Carlos ... Corberán y señalados a varios jugadores. Sobre esto se ha pronunciado Santiago Cañizares, mítico exportero del club y habitual opinador y comentarista en diversos programas radiotelevisivos. En su última aparición, en el programa 'La Banda' de À Punt, el guardameta dio su particular opinión y defendió al entrenador del Valencia, que fue señalado por unas declaraciones que se interpretaron como críticas públicas a sus futbolistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

