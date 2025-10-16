El canterano del Valencia que superó una enfermedad y ha hecho carrera en el Castellón: «Mi preocupación era poder hacer vida normal» Al defensa Salva Ruiz le detectaron una aplasia medular: «Me quitaron la muela del juicio y no paraba de sangrarme, y vieron que todos los valores estaban muy bajos»

Marc Escribano Valencia Jueves, 16 de octubre 2025, 09:56 Comenta Compartir

De la cantera del Valencia han salido en los últimos años grandes nombres que hoy en día juegan en varios de los mejores equipos del mundo, como Ferran Torres, Carlos Soler, Cristhian Mosquera o Yarek Gasiorowski, por ejemplo. Pero de la Academia de Paterna también salen otros muchos futbolistas que, pese a que no alcanzan el nivel para jugar en el primer equipo valencianista o en otro club de élite, cuajan buenas carreras profesionales en un escalón inferior gracias a la buena formación que reciben en la cantera blanquinegra.

Uno de esos ejemplos es Salva Ruiz (Albal, 17-5-1995). El defensor valenciano pasó por las categorías inferiores del Valencia, destacando en el juvenil y en el filial, el Mestalla, donde jugó casi un centenar de partidos oficiales. Todo eso le sirvió para promocionar al primer equipo, aunque fuera de forma anecdótica, ya que más allá de amistosos de pretemporada, sólo se puso la camiseta del Valencia en un partido oficial: el duelo de Copa del Rey ante el Llagostera de la temporada 2012-13.

Como lateral izquierdo, tenía mucha competencia en aquellos tiempos con nombres como Juan Bernat o José Gayà, que ya venían apretando. Es por ello que Salva salió cedido al Tenerife y al Granada, marchándose libre del Valencia en 2018 rumbo al Mallorca. Tras pasar por el Deportivo de La Coruña, fichó en 2021 por el Castellón, donde lleva ya un lustro siendo uno de los baluartes del equipo albinegro. Pero toda esa carrera podría no haberse dado de no ser por un descubrimiento médico que le cambió la vida.

El de Albal estuvo muy cerca de tener que retirarse por un problema de salud, cuando le detectaron una enfermedad justo cuando volvió al Valencia de su cesión en el Granada. Una visita al dentista fue clave. «Me quitaron la muela del juicio y no paraba de sangrar. Me la volvieron a taponar, y volví a sangrar hasta que un día, justo antes de un viaje, fuimos al hospital porque no podía aguantar más el dolor, y vieron que todos los valores relacionados con la sangre estaban muy bajos. Me detectaron aplasia medular», recuerda Ruiz en una entrevista con el Castellón.

«La doctora me dijo que podía estar bien en tres meses, o en dos o tres años. Mi mayor preocupación era poder hacer vida normal, pero tenía por dentro la ilusión de jugar al fútbol. La primera vez que fui al hospital tenía 3.000 plaquetas y lo normal es tener entre 120.000 y 300.000. Así que lo primero que me hicieron fue una transfusión de plaquetas», relata Ruiz sobre la aplasia medular, una enfermedad en la que la médula ósea deja de producir suficientes glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, lo que provoca anemia, mayor riesgo de infecciones y problemas de sangrado.

🆕 Ya disponible el segundo capítulo del PPOdcast con el capitán del @CDCastellon, Salva Ruiz



⚽️ Su trayectoria, una enfermedad en un momento clave y su etapa sólida en el @CDCastellon



📺 https://t.co/i2FIeF4d7A

🎧 https://t.co/sDoTYtQRYD#PPO👂 pic.twitter.com/ocKCcOvey0 — CD Castellón (@CDCastellon) October 8, 2025

«Tenía que tener mucho cuidado con todo. Debía lavarme las manos, evitar golpes y heridas y estar con mucha gente en sitios cerrados. Podía salir a caminar, pero muy despacio y en distancias cortas. Entre los seis y nueve meses ya podía hacer algo con el readaptador del Valencia, pero cuatro abdominales y un poco de movilidad, porque me fatigaba enseguida y no podía hacer nada más», relata Ruiz con el Castellón.

El apoyo de su familia y amigos, además del Valencia como club, fue clave para superar la enfermedad y no dejar escapar su sueño de ser futbolista: «La familia fue el mayor pilar en el que me pude apoyar. Ellos y los doctores fueron la base para poder salir adelante y en todo momento estuvieron conmigo y por eso siguen siendo tan importantes para mí». Y es que a finales de 2017, pudo volver a ponerse las botas jugando un partido con el Mestalla. «Para mí volver fue una alegría mayor que debutar con el primer equipo del Valencia o hacerlo en Primera División con el Granada», sentencia el de Albal.