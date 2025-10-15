Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La exgerente de FGV recibirá una indemnización de 100.000 euros por daños y perjuicios de la comisión del accidente del metro
Mouctar Diakhaby, saliendo cabizbajo de Girona tras su lesión. VCF

La lesión de Diakhaby es peor de lo que se esperaba y no volverá hasta fin de año

El central guineano del Valencia sufrió un percance en la musculatura isquiotibial de su pierna derecha durante el partido ante el Girona

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:42

Comenta

Malas noticias en el Valencia en el apartado físico. Si este martes se conocía la lesión de Largie Ramazani, este miércoles el equipo blanquinegro ... ha recibido los resultados de las pruebas médicas que se le realizaron a Mouctar Diakhaby para terminar de esclarecer la gravedad de la lesión que sufrió en el último partido ante el Girona. Y dichos resultados no han sido positivos, todo lo contrario, son peores de lo inicialmente esperado.

