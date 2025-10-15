La lesión de Diakhaby es peor de lo que se esperaba y no volverá hasta fin de año

Malas noticias en el Valencia en el apartado físico. Si este martes se conocía la lesión de Largie Ramazani, este miércoles el equipo blanquinegro ... ha recibido los resultados de las pruebas médicas que se le realizaron a Mouctar Diakhaby para terminar de esclarecer la gravedad de la lesión que sufrió en el último partido ante el Girona. Y dichos resultados no han sido positivos, todo lo contrario, son peores de lo inicialmente esperado.

Hace unos días, el propio Valencia emitía un primer parte médico oficial del central guineano: «Diakhaby padece una lesión de la musculatura isquiotibial de su pierna derecha, sufrida durante el partido ante el Girona. El jugador valencianista realizará tratamiento médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica», decía el mensaje de la entidad. En un principio, se estableció un tiempo de baja aproximado de un mes, por lo que se le esperaba de vuelta para después del próximo parón de selecciones de noviembre.

No obstante, los servicios médicos del Valencia le realizaron más pruebas tras reducirse la inflamación de la zona afectada, y según ha podido saber este periódico, el plazo de recuperación esperado, que no incluye ningún tipo de intervención quirúrgica, ha aumentado. Es por ello que desde el propio club deslizan ya que Diakhaby será baja durante más tiempo, por lo menos, hasta bien entrado diciembre. Es decir, no se le verá jugando hasta fin de año.

Consultando el calendario de forma rápida, el Valencia terminará el 2025 el fin de semana del 21 de diciembre, con el duelo en Mestalla contra el Mallorca. Después habrá un parón de unas dos semanas por Navidad, por lo que si Diakhaby no está de vuelta ya para ese partido, tendrá que esperar ya al nuevo 2026 para reincorporarse a la dinámica. En su ausencia, José Manuel Copete tendrá que hacer pareja con César Tárrega, lo que servirá para que el andaluz tenga una oportunidad para convencer a los críticos que no están contentos con su rendimiento como valencianista. Y en la recámara queda Eray Cömert, que todavía no ha sumado ningún minuto oficial esta temporada, pero que sabe que le tocará jugar si le pasa algo a Copete o Tárrega mientras Diakhaby siga lesionado.