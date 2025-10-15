Rioja desmiente que el vestuario esté molesto por las palabras de Corberán: «Ni ha afectado ni es cierto» El extremo del Valencia habla en rueda de prensa durante la semana previa al partido contra el Deportivo Alavés, su exequipo

El Valencia sigue preparando el próximo partido de Liga ante el Alavés, que se disputará este lunes en Mendizorroza, a partir de las 21 horas. El equipo blanquinegro ha sumado una nueva sesión de trabajo este miércoles en la Ciudad Deportiva de Paterna, y al finalizar el entrenamiento, el club sacó a Luis Rioja en rueda de prensa para hablar de la actualidad del equipo valencianista.

Contrato hasta 2027

«Sí, por supuesto. No me centro ahora mismo en la renovación, estamos en una situación que el equipo requiere que todos los pensamientos estén puestos en el campo. Si se tiene que dar, se dará. Yo estoy feliz de estar en el Valencia, y si ellos quieren, estaré dispuesto a seguir aquí el tiempo que se crea oportuno».

Las palabras de Corberán

«No creo que la gente entendiera aquello de esa manera, pero da más morbo el pensar que nos estaba atacando. De cara al marketing da más morbo lo negativo que lo positivo. Precisamente esa descripción es la que me mencionó a mí al final del partido, para nada es un ataque, es algo táctico y nos movíamos en función de la pelota y perdimos la posición. Fue una descripción objetiva de lo que es un sistema de juego o de lo que es unos jugadores en movimiento. No hay más allá, vino a explicárnoslo pero no hacía falta, todos sabíamos que estaba analizando algo táctico dando nombres siendo más incisivo, que eso es lo que impacta un poco».

Qué le pasa al Valencia

«Hemos traído elementos nuevos y eso tiene un proceso de adaptación. El año pasado cogimos muy rápido lo que quería el míster, pero la Liga no te da tiempo. Tenemos que competir desde ya y creo que el equipo va a ir hacia arriba. Queremos por supuesto tener los mismos resultados con Carlos cuando vino el año pasado».

Las palabras de Gourlay

«Hemos traído jugadores de otras ligas y que no estaban en la dinámica del año pasado y eso tiene su proceso de adaptación. Conforme pasen los partidos iremos a mejor e irá creciendo. Tenemos plantilla para hacer un buen año y ser competitivos».

El objetivo del Valencia

«A mí a nivel personal ya lo dije el año pasado, a principio de temporada, que estábamos muy jodidos y lo dije al final. No me marco ni el objetivo de la permanencia ni el de Europa, el de ganar el lunes en Mendizorroza, y luego ganar al Villarreal en casa con nuestra afición. Es decir, sumar los máximos puntos posibles. Me gustaría quedar el nueve antes que el diez y así sucesivamente».

El vestuario, sin rumbo ni objetivo

«No, para nada. Yo cuando vine aquí sabía el escudo que iba a llevar en el pecho, que te exige mucho. Todo el mundo estamos de acuerdo en que es un club muy grande y hay que rendir al máximo. Tenemos que dar pasos adelante lo más rápido posible para escalar en la tabla. Nos tenemos que marcar objetivos a corto plazo para irlos cumpliendo».

Cuál es el problema del equipo

«El problema está en la continuidad, ha habido momentos por partido que hemos hecho buen fútbol pero nos ha costado ser consistentes en ese juego. En la primera parte de Girona no nos gustó, pero en la segunda parte mejoramos. No estamos logrando mantener en el tiempo ese nivel tanto como nos gustaría. Contra el Oviedo tuvimos buenos 15 minutos y luego el equipo tuvo ese miedo a perder lo conseguido».

La renovación y una cláusula automática

«Sí que es cierto que hay algo en el contrato, ni voy a decir los partidos ni voy a hacer referencia. Ahora mismo no lo tengo en la mente. Solo competir y disfrutar en el campo. Mi único objetivo es estar a disposición del club lo máximo posible. Estoy abierto tanto a esta renovación automática como a todo lo que ellos quieran».

Qué es un buen año en el Valencia

«Para hacer un buen año tenemos que ganar al Alavés en Vitoria, y después al Villarreal, un equipo Champions muy jodido. No me quiero poner un objetivo a largo plazo, y para mí hacer un buen año es competir al máximo y estar lo más arriba posible. Tenemos que ser ambiciosos y este club merece lo máximo, no dejarse una carrera en el campo».

El vestuario y el runrún de la afición

«Ni ha afectado ni es cierto. El vestuario, si algo se caracterizó este equipo, fue el vestuario. Te aseguro que de todos los años que llevo en el fútbol, si el vestuario no fuera bueno, el objetivo no se saca. Estábamos jodidos en diciembre y con un vestuario roto sería imposible. Si no empata el Espanyol en el 90, no se habla de esto. Si no nos remonta el Oviedo, no se habla de esto. Si le empatamos al Girona, no se habla de esto. Todo va con los resultados. Ni estamos en la posición que nos gustaría ni tenemos los puntos que queremos, pero el vestuario está unido y se lleva muy bien. No hay conflictos ni mucho menos, el otro día cuando metemos el gol en Girona vamos rápido a por el balón porque el objetivo era ganar el partido. No hay discusiones y el vestuario es una piña».

Jugar por la banda derecha

«Yo me intento siempre adaptar a lo que pide el entrenador. Siempre me habéis conocido en banda natural en la izquierda, pero también he jugado muchas veces en derecha. Mi último año en Vitoria también jugué ahí, no me siento incómodo y el míster cree que mi situación idónea y poder ayudar es en derecha, y lo intento hacer de la mejor manera posible. ».

El Alavés, su exequipo: cómo ganar en Mendizorroza

«Mendizorroza es un campo muy complicado, sabemos que es una aficiòn top que aprieta mucho y han empezado muy bien. Iremos allí a ganar y el equipo está capacitado para ello».

Qué tiene que mejorar el Valencia

«Hay una clave bastante clara, que es el balón parado, que tenemos que mejorarla todos. Fue lo que nos evitó sacar tres puntos del campo del Espanyol y lo que provoca el gol del Oviedo, y el partido cambio. Teníamos un punto en Girona. En ataque lo estamos haciendo muy bien a balón parado pero es un debe en contra que tenemos que subsanar, porque muchos partidos se pierden en córners y faltas laterales. Nos está costando y estamos trabajando muchísimo para dar esos pasos adelante».

Pocas victorias fuera de casa

«El año pasado fuimos al Bernabéu después de 17 años y ganamos. Esto es fútbol. En casa con la afición nos sentimos muy cómodos y arropados, el equipo empuja mucho más, pero tenemos que dar ese paso adelante fuera de casa. La Liga te requiere que fuera tienes que ser un equipo sólido e iremos a Mendizorroza sin pensar en el tiempo que llevamos sin ganar allí».

Valoración del inicio de Liga

«Estamos en una posición en la que no nos gusta estar a nadie. El equipo necesita dar pasos adelante y el equipo debería tener más puntos. El equipo tiene un margen de mejora grande y debemos darlo desde ya. La Liga te exige muchísimo y estamos en una competición muy exigente. Nadie te perdona nada y el inicio no es el que le hubiera gustado a nadie, ni a los jugadores ni a la afición, pero vamos a darlo todo para revertir la situación y sacar los máximos puntos posibles para mejorar».

Qué siente al enfrentarse al Alavés

«El Alavés para mí lo es todo. Me dio la oportunidad de jugar en Primera, fui como un niño y me hice un hombre. Mi niña es vitoriana, para mí es amor puro. Es de los pocos campos que tengo ese cosquilleo de cuando era un chaval. Amo mucho al club y a la afición, a los trabajadores, y me lo han dado todo y tendré siempre palabras de agradecimiento. Ese amor jamás se me va a ir porque me dieron la oportunidad de ser futbolista profesional. Vitoria es mi casa y el Alavés es uno de mis clubes».

Cómo ve al vestuario

«El vestuario, han cambiado bastantes jugadores, por lo que muchos no vivieron la situación del año pasado. Pero somos conscientes de que tenemos que dar un paso adelante y de que no estamos en el lugar que nos gustaría. Aquí vamos todos en el barco del míster, el año pasado llegó en una situación muy jodida, y vamos a remar todos para llevar el barco a puerto, el año pasado hizo un trabajo espectacular y tanto él como nosotros tenemos que permitirnos poder soñar».