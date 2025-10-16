Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cristhian Mosquera, con España sub-21. EP

Mosquera no cierra la puerta de volver al Valencia: «La vida da muchas vueltas y el fútbol un día te lleva a un sitio y otro día a otro»

El central de la selección española sub-21, ahora en el Arsenal, se formó en la cantera de Paterna y aprovechó para visitar a sus excompañeros

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 09:59

Pasar por el Valencia deja huella en muchos futbolistas. Ya no solamente por lo que significa jugar en Mestalla y ante la afición blanquinegra, si no también, para qué nos vamos a engañar, por lo bien que se vive en la ciudad. Sobre todo cuando los jugadores acaban moviéndose al norte de Europa, con esos climas grises y lluviosos que desaniman a cualquiera. Pues normal que echen de menos jugar y vivir en Valencia.

Algo parecido le debe estar pasando a Cristhian Mosquera, y eso que apenas lleva unos meses en Londres desde que fichó por el Arsenal este verano, dejando unos 18 millones en caja para el Valencia. El central hispano-colombiano decidió salir del club en el que se había formado para emprender un nuevo reto en la Premier League y jugar la Champions, pero uno no se olvida tan fácilmente de donde se ha criado. Es por eso que, aprovechando que tuvo que jugar un partido con la selección española sub-21 en Castellón —en el que tuvo el apoyo de Javi Guerra y Diego López desde la grada—, al día siguiente Mosquera, antes de regresar a Inglaterra, se acercó a la Ciudad Deportiva de Paterna para saludar a sus excompañeros.

«Muy contento de volver a ver a mis excompañeros en la que ha sido mi casa. He vivido ahí en la residencia, así que tengo bonitos recuerdos de la ciudad deportiva siempre», dijo Mosquera en declaraciones para El Chiringuito en el aeropuerto de Manises, antes de coger su vuelo de vuelta a su nueva casa. «Siempre es especial volver a ver esas caras con las que has compartido tantas cosas», añadió el central, que aseguró que tanto los compañeros como el cuerpo técnico estaban muy contentos de volver a verle.

Eso sí, cuando fue cuestionado por un posible regreso en el futuro al Valencia, el hispano-colombiano no cerró la puerta. «Como Valencia no hay nada. Es un club que desde el primer día me lo dio todo, del que me he enamorado y del que me he hecho. Quién sabe, la vida da muchas vueltas. El fútbol un día te lleva a un sitio y otro día a otro. Pero como Valencia, nada. Eso está claro», sentenció Mosquera.

