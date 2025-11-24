Demasiadas sombras en el primer tercio en el Valencia CF

Decimoquintos con trece puntos en el bolsillo. Es decir, dos puntos por encima del descenso y con una media sospechosa de punto por jornada, lo ... que podría equivaler a cerrar el campeonato con una cifra bastante inquietante: 38 puntos. Ese es el balance que arroja este Valencia de Carlos Corberán en este cierre de primer tercio de Liga. Suspenso en toda regla. No hay vuelta de hoja para un equipo que tiene el privilegio de reunir un viernes noche 46.302 espectadores en su estadio. Más no se le puede pedir a una afición que sigue tirando de un proyecto con demasiadas sombras. Ya no está Corona al que lapidar cada quince días pero sí un CEO al que exigirle responsabilidades.

Salvo un giro total en lo que al aspecto puramente deportivo, Ron Gourlay llegará a la junta de accionistas del 17 de diciembre sin haber complacido todavía a la afición, que ve que el Valencia funciona casi a golpes. Jugó bien –dentro de la tónica habitual– pero no pasó del empate contra el Betis y solo la genialidad de Hugo Duro sacó adelante la noche contra el Levante.

Se podría decir que no hay hasta la fecha un once claramente definido del Valencia 25-26, al menos en lo que se refiere al medio del campo y también arriba. En defensa las dudas son menores porque tampoco hay muchas alternativas viables, más allá del lesionado Diakhaby y del defenestrado Comert. Tárrega va camino de récord porque, junto con Agirrezabala aunque en el caso del portero siempre es lo habitual, lo ha jugado todo. Ni una tregua le ha dado el técnico al central valenciano. Lástima que Copete siga ofreciendo dudas y un runrún en la grada cuando pierde la referencia en la marca o cuando le toca manejar el balón con los pies.

Con solo 3 victorias, el Valencia tiene poco para presumir. Le ha ganado a Getafe, Athletic y Levante. Y para usted de contar, incluso con fases dudosas en su juego, sobre todo el día del Athletic –que acabó con un jugador menos–. Hubo una debacle de las gordas (la del 6-0 del Barça) pero golpes duros de digerir como el 1-2 del Oviedo –solo ha ganado fuera ese partido– o el 2-1 del Girona. Corberán no se toca: tiene el puesto de entrenador bien asegurado tras esa reestructuración que decidió Kiat Lim acometer y que tiene en su vértice superior al dúo Corberán-Gourlay.

Si se compara el Valencia de este año con el del curso pasado, la cosa ha mejorado. Baraja era a estas alturas colista (solo había ganado un partido) con 8 puntos, aunque tenía casi los mismos goles a favor (10 por los 12 de ahora) y en contra (20 por los 21 actuales). Lo más bajo que ha estado esta campaña el Valencia ha sido en el puesto 18 –de descenso– y lo estuvo dos jornadas, cuando cayó contra Villarreal y Real Madrid.

Hugo Duro se colocó con ese gol al Levante líder en la tabla de goleadores, seguido por un Danjuma que ha ido de más a menos, hasta el punto de que precisamente contra los levantinistas pasó totalmente desapercibido ante la vigilancia de Toljan. ¿Quién podría ser el jugador más destacado de este primer bocado liguero? Difícil escoger un futbolista que haya brillado, lo que muestra a las claras la dificultad que ha tenido el equipo para destacar en algún partido. Aún está por descubrir Ugrinic y de Lucas Beltrán –sin gol aún– hay más sospechas que satisfacciones.