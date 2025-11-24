Los dos primeros pilares de la cubierta ya descansan en el Nou Mestalla

Mientras la medianoche se cernía sobre Valencia, a falta de un cuarto de hora para la una de la madrugada, el Nou Mestalla palpitaba para ... acoger los dos primeros de esos enormes pilares que van a sujetar el techo del estadio. Sin duda, una circunstancia importante dentro del calendario marcado por el club en compañía de FCC para la finalización de las obras desde que se reanudaron las mismas en enero de este año. Desde primera hora de la noche en el interior del Nou Mestalla ya se veía una actividad inusual tratándose de una jornada sin trabajos en su interior por ser domingo. Y de repente aparecían dos camiones inmensos que portaban las vigas, acompañados de la Policía Local, que desde que entraron en Valencia fueron a su lado para facilitar el tránsito. Allí estaban los miembros de seguridad, que abrían las vallas para que los vehículos accedieran al interior del recinto.

Los camiones con las vigas, accediendo al Nou Mestalla. Jesús Signes

Fue el club el que en la mañana de este mismo domingo publicitó en sus redes sociales que los camiones ya estaban en carretera desde la fábrica de Horta Coslada (A Coruña), en dirección a Valencia, un transporte nada sencillo teniendo en cuenta que cada viga mide exactamente 38 metros. Precisamente, LAS PROVINCIAS publicaba este domingo que se esperaba de un momento a otro la llegada a la ciudad de esta parte importante en el calendario de obra marcado con el objetivo de tener listo el estadio en julio de 2027.

Esa complejidad de transportar una mercancía tan larga y de tanto peso hacía que el viaje tuviera su particularidad, por la necesidad de señalizaciones extra que lleva en la carretera este tipo de vehículo (coche con señalizaciones de advertencia detrás e incluso delante). Es por esta razón por lo que los camiones mastodónticos entraban a la ciudad de Valencia precisamente en la medianoche, enlazando desde el by-pass a la pista de Ademuz y de ahí a Cortes Valencianas. El objetivo era evitar lógicamente que en esa arteria principal de acceso a la ciudad hubiera a esas horas el tráfico denso que habitualmente se da en horas del día o de la tarde. Aún así, no iban a pasar desapercibido ni mucho menos estos pilares, los primeros de esos cincuenta que tienen que sustentar esas 48.000 toneladas que pesará el techo que cubrirá íntegramente el Nou Mestalla.

Por supuesto, la puesta en vertical será otro de los trabajos complejos que deberá acometer tanto FCC como Horta Coslada, la empresa que finalmente los va a construir en su fábrica de tierras gallegas. De momento, los camiones accedieron a la parcela en obras y permanecerán ahí hasta que la infraestructura necesaria para su descarga esté lista. Eso, salvo imprevisto de última hora, se realizará a lo largo de este lunes, si bien una cosa es bajarla del camión y otra bien diferente montarla ya donde toca. Se espera que a finales de esta misma semana o principios de la siguiente a más tardar, las vigas estén ya en el sitio que les corresponde.