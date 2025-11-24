Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un camión entrando uno de las vigas al interior del recinto del Nou Mestalla. Jesús Signes

Los dos primeros pilares de la cubierta ya descansan en el Nou Mestalla

El transporte de estas vigas de 38 metros hace que el acceso por la pista de Ademuz se tenga que hacer en la medianoche para evitar el tráfico

Claudia García Paredes

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:01

Mientras la medianoche se cernía sobre Valencia, a falta de un cuarto de hora para la una de la madrugada, el Nou Mestalla palpitaba para ... acoger los dos primeros de esos enormes pilares que van a sujetar el techo del estadio. Sin duda, una circunstancia importante dentro del calendario marcado por el club en compañía de FCC para la finalización de las obras desde que se reanudaron las mismas en enero de este año. Desde primera hora de la noche en el interior del Nou Mestalla ya se veía una actividad inusual tratándose de una jornada sin trabajos en su interior por ser domingo. Y de repente aparecían dos camiones inmensos que portaban las vigas, acompañados de la Policía Local, que desde que entraron en Valencia fueron a su lado para facilitar el tránsito. Allí estaban los miembros de seguridad, que abrían las vallas para que los vehículos accedieran al interior del recinto.

