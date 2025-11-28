Ron Gourlay focaliza su trabajo en las renovaciones Con la última ampliación de contrato de Luis Rioja, el CEO del Valencia ya ha formalizado hasta siete acuerdos con los futbolistas de la actual plantilla

Eric Martín Valencia Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:30

La llegada de Ron Gourlay al club valencianista el pasado mes de mayo se traducía en lo que debía ser un antes y un después. Con la actual función de CEO del Valencia CF, era una muestra más de Peter Lim desde la lejanía en imponer a hombres de su confianza. Desde un primer momento y a pesar de sus primeros meses de silencio, ha ido analizando y tanteando el terreno. El objetivo -o al menos la intención- era la de que el club volviese a codearse con la élite y pugnar por volver a competición europea un lustro después. Los resultados de momento dicen otra cosa bien distinta.

Sin embargo, una de las primeras directrices puestas en práctica por Gourlay se vio desde bien pronto. Esta ha pasado por intentar retener al talento que en la actualidad se posee en plantilla. Siete meses en el cargo y siete renovaciones ya efectuadas. La última anunciada en la tarde de ayer, con un Luis Rioja como protagonista que extendía su vinculación hasta 2027. Un paso importante para seguir nutriendo esa conexión desde la banda para los hombres de ataque. Aunque el jugador mantenía una renovación automática por partidos jugados, desde el Valencia se le quiso reconocer su rendimiento y él también accedió prolongando un año más.

Antes que Rioja, fue el turno de otros hombres de la casa. Sin prisa, pero sin pausa. Y en algunos casos, con operaciones cocidas a fuego muy lento, que requirieron de distintas reuniones por parte del club y de los respectivos jugadores con sus representantes. En la amplia mayoría de ellos, desenlace feliz y estrechamiento de manos para seguir defendiendo los intereses blanquinegros. Primero fue el turno para dos eslabones menores, dentro de la rotación habitual, como son Foulquier y Jesús Vázquez. Este par de negociaciones se formalizaron a inicios del verano, en junio y julio respectivamente.

No sería ya hasta el mes de agosto, cuando el mercado de fichajes entraba en su punto álgido y se debatía la posibilidad de un salto de calidad mediante nuevas altas, cuando el Valencia se aseguró el futuro de tres de sus estandartes actuales, todos ellos terminados de formar en la Academia. Javi Guerra, César Tárrega y Diego López estamparon su firma en el nuevo contrato en las oficinas del club, para prolongar un presente y futuro más que prometedor sobre el que sostener las bases del equipo de Corberán. Ya en septiembre, tras descartarse una posible venta, también se dio un voto extra de confianza sobre la figura de André Almeida.

Con ese cúmulo de renovaciones, Ron Gourlay ha liberado de algunos quebraderos de cabeza al Valencia en lo que podía suponer la salida o traspaso de ellos. El club ha querido hacerse fuerte y por delante tiene que decidir qué postura tomar exactamente con hasta otros siete futbolistas que son los que terminan contrato: Agirrezabala, Beltrán y Ramazani -estos cedidos- más Dimitrievski, Comert, Rivero y Correia.

De todos ellos, quien más galones ha demostrado para continuar es el lateral portugués. Pero no se prevé que sea una decisión ni caso que se resuelva de forma repentina ni en un futuro inmediato. La incorporación de la nueva estructura deportiva del Valencia deberá hablar largo y tendido con Gourlay, con tal de dibujar los primeros trazos tanto de cara a los posibles refuerzos invernales, donde hay intención inicial de que se dé luz verde a dos llegadas, más los futuros movimientos del equipo de 2026-27.