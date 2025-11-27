Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Hugo Duro, marcando de chilena en Mestalla en el derbi ante el Levante. EFE

La chilena de Hugo Duro, nominada a gol del mes

LaLiga coloca al golazo del delantero del Valencia en el derbi contra el Levante como candidato a ganar el premio de noviembre

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:45

Comenta

Noviembre ya se está terminando y eso implica, entre otras cosas, hacer un repaso a lo que ha sido el mes. En todos los sentidos, entre ellos, pues curiosidades como cuál ha sido el mejor gol de los últimos 30 días. En esa lista, que elabora mensualmente LaLiga dando un premio al ganador, está ya la chilena que se sacó de la chistera Hugo Duro para decidir el pasado viernes el derbi valenciano contra el Levante que se disputó en Mestalla (1-0).

El golazo del delantero madrileño del Valencia está entre los nominados del mes de noviembre. En el minuto 79 del partido, José Luis Gayà sacó un gran centro desde el área granota y Duro realizó un inesperado remate acrobático con su zurda para poner el balón en la red del exvalencianista Mathew Ryan. Un tanto que hizo rugir a la afición blanquinegra y que le dio el triunfo a los valencianistas.

En la votación por el premio al mejor gol del mes de noviembre de LaLiga compite contra Nico Williams del Athletic Club y Ander Barrenetxea de la Real Sociedad, y se puede votar en este enlace. El período de votación concluye el próximo domingo, 30 de noviembre, a las 23:59 horas. En el resto de votaciones mensuales, es decir, parada del mes, entrenador del mes, jugador sub-23 del mes y jugador del mes, no hay ningún otro valencianista.

